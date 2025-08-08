(ФОТО) МИСТЕРИЈА НАРОДА ХУНЗА Живе преко стотину година, не знају за болести, а свакодневно једу ову намирницу
Племе Буриши, односно Хунза, настањује област на крајњем северу Пакистана, у планинској долини Хунза, која се сместила у регији Гилгит-Балтистан.
За овај народ влада веровање да живе и до 120, 130 година. Неки од њих наводно су прославили и 145. рођендан.
Тачан број година је тешко одредити јер Хунзе немају матичне књиге рођених као ни емпиријске доказе којима би могли да поткрепе своју виталност.
Занимљиво је да је у остатку Пакистана просечан животни век 67 година, али на крову света, у изолованим беспућима Хималаја владају сасвим другачији закони живота и смрти. Истраживачи су забележили да жене могу да затрудне врло касно, у шездесетима и касније, а постоје и уверења да не оболевају од малигних болести. Научници објашњење траже у окружењу и храни.
Шта једе најздравији народ на свету – мање меса, више воћа
Хунзе пију воду из глечера, узгајају своју храну, а с обзиром на то да су одсечени од оближњих градова, не једу ништа прерађено. Кајсије су често на њиховом јеловнику, а током поста данима, па чак и месецима, не једу ништа осим свежег сока и коштица тог суперздравог воћа. Месо им није сваког дана на јеловнику, доминирају житарице и поврће.
Светски је чувен њихов рецепт за најздравији хлеб на свету.
Практикују јогу, вежбе дисања и медитацију.
Њихово порекло обавијено је тајном. Светлије су пути од свих суседних народа, а њихов је језик (бурушки) сличнији баскијском него било ком другом који их окружује. Претпоставља се да су потомци војника Александра Великог који га нису могли следити, него су одлучили да остану на Хималајима, пише Пун куфер.