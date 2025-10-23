ФРИЗЕРКА ХОЛИВУДСКИХ ЗВЕЗДА ОТКРИВА Колико често треба прати косу после 50. године УГЛАВНОМ СВИ ГРЕШЕ
Без обзира на то да ли вам је коса коврџава, равна, седа, густа или танка, сваки тип захтева посебан приступ прању и нези.
Кључ је у проналажењу равнотеже између чистоће и природних уља која одржавају здраво теме и дају коси природан сјај.
Холивудска фризерка Шерил Маркс, троструко номинована за награду Еми, у разговору за Express открива да не постоји универзално правило о прању косе.
"Питање колико често треба прати косу једно је од оних које најчешће добијам. Све зависи од типа и текстуре, као и од тога колико се знојите или колико често вежбате. Не постоји једно решење које одговара свима", каже Шерил.
Према њеним речима, ипак је најбоље прати косу сваки други дан, како би се сачувала природна уља која негују теме и штите од исушивања.
Ипак, постоје разлике у зависности од типа косе:
Равна коса: прање свака два до три дана.
Коврџава, густа или груба коса, која је природно сувља: прање сваког четвртог до седмог дана.
Фризерка упозорава да се са годинама мења и сама текстура косе:
"Како старимо, коса постаје сувља, па свакодневно прање није препоручљиво. Дајте прилику природним уљима да ураде свој посао."
После педесете године коса је обично сувља и често већ седа, па је довољно прати је два пута недељно, никако чешће.
Шта је најважније у нези косе?
Без обзира на тип косе, квалитетан шампон и балзам су обавезни.
Шерил препоручује производе са аргановим уљем, шампоне и балзаме који омекшавају косу, олакшавају рашчешљавање и штите власи од оштећења.
"Најважније је да развијете брзу и једноставну рутину коју можете лако да одржавате сваког дана", саветује фризерка.
"Здравље косе треба да вам буде приоритет али то не значи да морате трошити много новца. Производи са добрим састојцима не морају бити скупи."
Да ли је двоструко прање косе корисно?
Дерматолог и естетски хирург др. Мелани Палм из клинике Арт оф Скин МД објашњава да двоструко прање косе може бити корисно, али не за свакога.
Особе са коврџавом и грубом косом, које косу перу ређе, могу примењивати двоструко шампонирање: први пут да би се уклониле нечистоће, а други пут за темељно чишћење темена главе.
Међутим, код оних који косу перу сваког или сваки други дан, ова пракса може бити штетна, јер уклања природна уља и може изазвати суву кожу главе, перут или иритацију темена.