ИМАТЕ ЛИ ИДЕАЛНУ ТЕЖИНУ Једноставан прорачун открива број који је савршен за вашу висину и године

Често се питате да ли сте премршави, имате вишак килограма или сте баш како треба? Нисте једини. Већина нас се бар једном запитала да ли је наша тежина “идеална”, али ретко ко зна како то тачно да израчуна. Хајде да заједно откријемо једноставан начин – без компликованих табела и стручних израза.

Како да израчунате идеалну тежину према висини и годинама

Најпознатија је Лоренцова формула, која узима у обзир висину и пол. Ево како изгледа:

За мушкарце: Идеална тежина = (висина у цм – 100) – [(висина у цм – 150) / 4]

За жене: Идеална тежина = (висина у цм – 100) – [(висина у цм – 150) / 2]

На пример, ако сте жена висока 170 цм: Идеална тежина = (170 – 100) – [(170 – 150) / 2] = 70 – 10 = 60 кг

Наравно, ово је само оквир. Године, мишићна маса, стил живота и генетика играју важну улогу.

Фото: ChatGTP/илустрација

Године мењају слику – ево шта треба да знате

Како старимо, тело се мења. Метаболизам успорава, мишићи се смањују, а масноће се лакше таложе. Због тога се идеална тежина помера. Неки стручњаци кажу да је сасвим у реду имати 1–2 кг више у средњим годинама, ако се осећамо добро и здрави смо.

Не гледајте само број – слушајте своје тело

Идеална тежина није само број на ваги. Важно је како се осећате: имате ли енергију, да ли вам одећа лепо стоји, како вам раде зглобови, срце, плућа? Ако тело шаље сигнале да нешто није како треба – послушајте га.

Практичан савет за крај

Уместо да јурите “савршену” тежину, тежите ономе што вам прија. Пратите како се мењате, како се осећате, и не заборавите – здравље је у балансу, не у бројци.