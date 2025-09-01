ИТАЛИЈАНКЕ ВЕЋ ДЕЦЕНИЈАМА НЕ СТАРЕ ЗАХВАЉУЈУЋИ ОВИМ ТРИКОВИМА Откривен рецепт за њихову вечну младост
Када споменемо класичну италијанску лепоту и шарм, у мислима се ствара слика жене која одише беспрекорним стилом, која уме лепо да се обуче и наравно нашминка.
Интересантно је да све то делује као да се нису уопште трудиле. Њихов стил није превише компликован, али за савршен изглед потребно је максимално се посветити. И наравно, без драматичности ништа.
Италијански стил улепшавања долази заправо изнутра. Најпре треба имати позитивно размишљање о свету, осећати унутрашњи мир, а шминка је ту само да нагласи, а не да прекрије оно што долази изнутра.
Њихови трикови су злата вредни, јер увек желе да својим изгледом задрже природну лепоту и пусте да женино лице само "држи све". То је само једна маска која га додатно наглашава, никако га не прекрива и чини другачијим.
У наставку вам доносимо ванвременске трикове Италијанки, које вреди испробати за савршенији изглед (упамтите, Италијанке себе сматрају као већ савршеним женама, све остало је само наглашавање тога).
Драматична црвена
Класична италијанска лепота подразумева коришћење суптилне шминке, али акцентовање једног детаља који остатак држи на окупу. У питању је наравно непролазни црвени руж који оставља утисак жене префињеног укуса, која вреднује стил изнад трендова и која има велико самопуздање. Италијанке које се држе класике се не боје шта ће ко рећи, њима је најважније да оне буду своје. То је њихов стил и можете га волети или мрзети, њих је баш брига.
Најважнији модни савет Кристијана Диора: Женама није дозвољавао да на ове ствари бацају новац - стајлинг учине јефтиним, а њих старијим
Акценат на очима
Итаљинаке које воле класичан стил су склоне акцентовању својих очију ајлајнером или јаком сенком. Спремне су и да у дневној варијанти носе изражену сенку, јер им је стил најважнији. Слободно опустите руку и додајте више црне или смеђе сенке, нагласите ајлајнер и препустите се уживању у сопственој лепоти.
Нема танких обрви
Као што смо рекли, драма је врло битна у целокупном изгледу, и када кажемо драма, мислимо на нешто изражено, јако и наравно авангардно. Код Италијанки које негују класичан стил нема танких обрва, постоји само јаке и дебље, то је њихов заштитни знак. Дебље обрве, омогућавају им да боље уоквире лице, а што не бисте и ви пробали?
Када се све сабере, главни трик Италијанки које воле класичан стил, за савршен изглед ипак се крије изнутра, а не споља. Најважније је да се осећате добро у својој кожи, да имате самопоуздање и да носите шминку која вама одговара, јер у томе лежи права лепота и отменост. Остало је све само наглашавање тога. Наравно, ако вам се допада класичан стил Италијанки и сличан је вашем, слободни сте да примените њихове тактике.