ЈЕДАН ТАМПОН ПРЕОКРЕНУО ЈОЈ ЈЕ ЖИВОТ НАГЛАВАЧКЕ Због синдрома токсичног шока остала без ногу: данас су јој златне протезе заштитни знак
Живот Лорен Васер заувек се променио једне обичне октобарске вечери. Са само 24 године, због компликација услед коришћења тампона, доживела је синдром токсичног шока (СТШ) – стање које доводи до застоја срца и тешких инфекција.
Лекари су је пронашли у стану, без свести, са температуром од 41 степен и заустављеним радом срца. Да би је спасли, морали су да ураде две ампутације.
Оно што је за друге значило крај, за Лорен је постао нови почетак. Данас је позната широм света као „девојка са златним ногама“ – симбол моде, снаге и женске борбе.
Како је све почело – обичан дан који се претворио у пакао
Била је на рођендану пријатељице, када је изненада осетила малаксалост, грозницу и мучнину. Помислила је да је у питању грип, али се стање нагло погоршало. Када се вратила кући, срушила се. Њена мајка, забринута што јој се Лорен не јавља, позвала је полицију.
Када су лекари ушли у стан, затекли су је на поду – срце јој је стало. Једно питање инфектолога променило је све: „Да ли користи тампон?“ Управо то омогућило је да се на време постави дијагноза синдрома токсичног шока, али је бактерија већ изазвала гангрену и отказивање органа.
Две ампутације – крај или нови почетак
Прво јој је ампутирана десна нога, док је лева остала тешко оштећена. Три месеца провела је у болници, осам месеци у инвалидским колицима, борећи се и са физичким боловима и са сопственим идентитетом.
„У свету моде сви изгледају савршено, а ја сам мислила да никада више нећу бити лепа“, признала је Лорен.
Ипак, снага коју је пронашла у себи, уз подршку породице и пријатеља, повела ју је напред. Шест година касније, одлучила је да ампутира и другу ногу, сматрајући да тиме не губи, већ добија нови почетак.
Златне ноге као симбол победе
Њене протезе, обложене златом, постале су део њеног идентитета. Када је дечак на аеродрому у Швајцарској упитао: „Могу ли и ја да добијем такве ноге?“, Лорен је схватила да људи више не гледају њен губитак, већ њену снагу.
Убрзо је постала светски признат модел. Прошетала је пистом на Недељи моде у Паризу, снимала кампање за Луј Витон, Лакост и Шисеидо, а магазин Harper’s Bazaar прогласио ју је Моделом године.
„Тампони су опасни“ – глас који упозорава
Лорен се данас бори да жене буду информисане о ризицима које тампони носе. Подсећа да синдром токсичног шока погађа три-четири жене на 100.000 годишње и да се често везује за употребу синтетичких материјала у тампонима.
Покренула је судски процес против познатог произвођача и са америчком конгресменком Керолин Мелоуни ради на закону који би обавезао компаније да транспарентно наведу састојке на паковањима.
„Тампони су опасни по женски организам“, поручује Лорен, подсећајући да се у производњи користе хемикалије попут хлорног избељивача и диоксина.
Живот пун боја и осмеха
Данас Лорен води живот о каквом многи сањају. Путује, тренира, игра кошарку и на друштвеним мрежама отворено дели и борбе и радости. Њене златне ноге нису симбол несреће, већ подсећање да се из највеће трагедије може изградити нова снага.