КАД ВРУЋИНА УГРОЗИ ЖИВОТ Симптоми срчаних проблема често личе на знаке других болести, али ако приметите ове знакове, хитно код лекара
Многи можда ни не знају да имају срчане тегобе, док их велика врућина не погорша до опасног нивоа
Високе температуре додатно оптерећују срце, а симптоми срчаних проблема често личе на знаке других болести. Зато је важно препознати алармантне знакове и реаговати на време.
Многи можда ни не знају да имају срчане тегобе док их велика врућина не погорша до опасног нивоа. Срце је под додатним притиском, јер организам троши много енергије да би одржао телесну температуру, што повећава ризик од инфаркта и поремећаја срчаног ритма.
Докторка Саманта Вајлд упозорава:
„На високим температурама срце мора да ради јаче, па уколико имате срчану болест, ризик од озбиљних компликација расте. Зато посебно обратите пажњу на симптоме као што су:“
Симптоми на које треба обратити пажњу: Магла у глави, вртоглавица, појачано знојење без физичког напора, бол или притисак у грудима који се може ширити на врат, вилицу, рамена или леву руку,
Немојте игнорисати ни ове знакове: Константан осећај умора и исцрпљености,Тешкоће са дисањем, недостатак даха,Неправилни или убрзани откуцаји срца Мучнина и општи осећај нелагодности Отицање зглобова или ногу, нарочито ако се током дана појачава
Уколико приметите било који од ових симптома, немојте чекати – потражите хитну лекарску помоћ.
Како се заштитити током врућина?
Останите хидрирани, избегавајте напорне активности у најтоплијем делу дана и боравите у хладовини или климатизованим просторијама. Пратите своје здравље и немојте потцењивати упозоравајуће сигнале које вам тело шаље.
АЛО/ НајЖена