КУПАЊЕ МОЖЕ БИТИ ВЕОМА ОПАСНО Ако идете на базен или на реку, ОВО МОРАТЕ ДА ЗНАТЕ

12.08.2025. 10:24 10:33
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Bazen
Фото: Pixabay.com

Током лета велики број Београђана спас од врућина налази на неком од градских базена, а из Спортског центра "Нови Београд" саветују посетиоце да не улазе у воду нагло због велике разлике између температуре ваздуха и температуре воде.

"Спортски центар 'Нови Београд' у чијем саставу се налазе и базени СРЦ '11 Април', раде пуним капацитетом од почетка јуна", рекла је за Тањуг Марина Јовановић, из Спортскпг центра "Нови Београд - 11. април".

Kако је Јовановић рекла, на отвореним базенима, посетиоци имају могућност да користите зелене површине у којима је хладовина, лежаљке са сунцобранима или бетонске трибине.

"Сва три отворена базена су у функцији и то велики олимпијски, средњи и мали базен. На отвореним базенима све време дежурају лекари и спасиоци", рекла је Јовановић.

Такође, на базенима су доступне и угоститељске услуге, напоменула је она, тако да посетици приликом боравка могу да се расхладе уз неко пиће, сладолед или окрепе неким лакшим оброком.

Bazen
Фото: Pixabay.com

"Апелујемо на посетиоце да приликом боравка на отвореним базенима не улазе нагло у воду, јер је и даље велика разлика између спољашње температуре и температуре воде", истакла је Јовановић и додала да бесплатне улазнице добијене од Града Београда за коришћење отворених базена могу се искористити свакодневно од 12 до 19 часова.

"Суграђанима који воле комфор препоручујемо затворене базене СРЦ '11. Април', који су климатизовани и раде од 6.30", рекла је Јовановић.

Онај је подсетила и да затворени базени паралелно раде на СРЦ "11 Април", што је погодно за све оне који воле да пливају у климатизованом простору, а ноћно купање се реализује викендом од 21 до 23 часа.

Извор:
Телеграф/Дневник
Пише:
Дневник
