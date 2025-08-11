МЕСЕЧАРЕЊЕ КОД ДЕЦЕ МОЖЕ БИТИ ОПАСНО Савети неуропсихијатра како да их заштитите
Месечарење или сомнамбулисмус је бенигна парасомнија која се одвија најчешће код деце (око 20%) узраста до 18 година, у првој половини спавања (НРЕМ стадијум).
Сама парасомнија, као ни било која друга, није опасна по живот, не утиче на памћење или когницију као ни на дужину живота. С друге стране, месечарење спада у групу потенцијално опасних обољења.
Око 2000. године су се поставила питања у вези месечарења:
како је могуће да неко спава и хода?
како је могуће да неко спава, хода и обавља мање или више сложене моторне радње (почев од ходања па до управљања аутомобилом)?
како је могуће да неко спава, хода, обавља моторне радње, а да се ничега не сећа?
Како мозак функционише током месечарења
После испитивања на људима са имплантираним дубоким електродама, код којих је "ухваћена" епизода месечарења, дошло се до схватања да човек не спава целим већ делом мозга. Први пут је један вековни став који каже да "цео мозак спава", уздрман схватањем да неки делови мозга спавају (одговорни су за спавање и размишљање на нивоу ментације), док су други будни (одговорни су за ходање односно извршавање моторних задатака). Тиме је Картезијанска догма која претпоставља постојање искључивог дуалитета (или спавам или сам будан) пала у воду: постало је могуће да у једном истом моменту исти човек буде и будан и да спава, објашњава неуропсихијатар прим. др Славко Јанковић.
Тако су пацијенти који месечаре, због своје моторне способности, а одсуства пуне свести, потенцијално опасни како за себе тако и за људе око себе. Они су у стању да управљају машинама, за сек*уалне или криминалне радње, укључујући и суицид и хомицид.
Месечаре је тешко пробудити, а децу готово немогуће, тако да овај дисоцијативни феномен представљају фасцинантан парадокс: постоји истовремена коегзистенција интензивне ендогене разбуђености и егзогене неразбудљивости код истог човека у исто време. С обзиром на то да су месечари фототаксични, најчешће се дешава да деца падну са висине ако живе на спрату, јер су се кретала ка светлости. Забележени су и случајеви задесног страдања болесника, али и хомицида (о чему је снимљен и филм).
Како заштити месечаре
Предлаже се поштовање следећих мера:
Избећи факторе који провоцирају павор и месечарење (неспавање, алкохол, тежак физички напор, висок стрес, промена локације/места спавања),
Потребан је посебан поступак уколико се епизоде догоде (могућа је висока агитираност, па појачати мере пажње и болесника испратити током сваког догађаја док не почне да спава),
Неопходна је и важна заштита и безбедност болесника (онемогућити излазак из собе или стана, заштитити прозоре дискретном али јаком мрежом, уклонити намештај оштрих ивица и оштре предмете на које се може повредити; спавање у приземљу, или на доњем кревету, а не на висини),
Оставити светлост изван просторије у којој болесник спава (ходник или тоалет),
Евентуалну медикаментну терапију избегавати (јер доноси више штете него користи), па пре увођења обавезно консултовати специјалисту,
С обзиром на то да су пацијенти са месечарењем високо емотивно ангажовани, фототаксични и мобилни, основни посупак лечња су мере безбедности и заштита од повређивања (себе или других),
Потребно је консултовати психолога за децу (како би се испратио психомоторни развој и изашло у сусрет потребама детета) независно од постављених дијагноза,
Направити, у кућним условима, више видео-аудио снимака догађаја у спавању (ставити на ЦД и однети неуропсихијатру).
Улога лекова у терапији парасомнија
Обе врсте мера за лечење (опште и специфичне) представљају такозвани "хигијенско-дијететски приступ" лечењу поремећаја спавања уопште. Свака друга болест спавања захтева медикаментни приступ лечењу.
Саобраћајне несреће представљају тек један (социјални) аспект - последицу поремећаја спавања. Неспавање или несаница свакако доводе до последица како по болесника (бројни "преласци на леву страну коловоза, без јасног узрока, обично у јутарњим сатима"), тако и по околину (недавно је познати кошаркаш заспао за воланом и улетео у гомилу људи).