МИРИС ТЕЛА МОЖЕ УКАЗИВАТИ НА ОЗБИЉНЕ БОЛЕСТИ Обратите пажњу на ОВО и реагујте на време

Ако туширање не може да уклони ваш телесни мирис, то би могао бити знак недостатка магнезијума. Минерал магнезијум помаже у чишћењу наших унутрашњих органа, али и у смањењу телесног мириса.

Када конзумирамо превише кофеина, шећера или прерађене хране, то може смањити ниво магнезијума. Ако приметите да не миришете свежe и имате друге симптоме као што су грчеви у мишићима, трзање или утрнулост и пецкање, обратите се лекару за једноставну анализу крви како бисте проверили ниво магнезијума.

Ако имате пробавне тегобе као што су Кронова болест или улцерозни колитис, можда вам недостаје цинк. Цинк помаже телу у управљању отпадним материјама и токсинима. Код пробавних проблема тело можда неће апсорбовати овај минерал како треба.

Недостатак цинка може узроковати непријатан мирис тела. Ниво цинка може се проверити анализом крви или урина, али овај минерал је присутан у врло ниским количинама у организму. Пошто је ово повезано са системом за варење, консултујте се са лекаром о управљању мирисом.

Ако зубни конац, четкање зуба или жвакаћа гума не могу да уклоне лош задах, можда имате бактеријску инфекцију. Узрок може бити уобичајена бактерија Helicobacter pylori, која се може настанити у вашем дигестивном систему. Код неких људи не узрокује уочљиве симптоме, али код других може довести до гастроезофагеалне рефлуксне болести (ГЕРБ), целијакије, чира на желуцу или чак рака желуца.

Када наше тело нема довољно инсулина, јетра ствара хемијске кетоне које тело користи као замену за недостатак инсулина. Истраживање објављено у Journal of the International Society of Preventive and Community Dentistry показало је да лош задах са мирисом јабуке може указивати на дијабетес који није добро регулисан. Ово је јасан знак да треба да се обратите лекару. Ако вам је већ дијагностикован дијабетес, можда ће бити потребно да разговарате са лекаром о бољој контроли шећера у крви.

Ципеле можда нису криве за непријатан мирис стопала. Према Америчком медицинском удружењу, прекомерно знојење стопала током целог дана, у било које годишње доба, може указивати на ретко стање звано хиперхидроза.

Триметиламинурија је медицински назив за "синдром мириса рибе". Код овог ретког генетског поремећаја, ензим у телу (ФМО3) не успева да разгради триметиламин, хемијску супстанцу која се налази у храни попут млека, јаја, пасуља и меса. Овај хемијски спој има јак мирис сумпора који може подсећати на покварену рибу или јаја. На вишим нивоима, може мирисати и на урин или отпад. Иако лек не постоји, проблем се може ублажити избегавањем хране која садржи триметиламин.