МИТОВИ О АКНАМА РАЗБИЈЕНИ Масна храна није крива, ЕВО шта је прави узрок за настајање бубуљица
Они који су склони акнама често имају маснију кожу, што наводи на веровање да масна храна попут пице или хамбургера изазива бубуљице.
„Људи мисле да једење масне хране повећава масноћу на кожи, што доводи до акни. Али то је погрешно схватање. Масноћа на вашој кожи – себум из пора – углавном је фактор који је под утицајем хормона и генетике", каже др Розалинд Симпсон, дерматолог на Универзитету у Нотингему.
Примарни узрок акни је повећање андрогена, или мушких полних хормона, што се дешава код момака и девојака у пубертету. Ово покреће повећање производње себума, а помешано са мртвим ћелијама коже, може блокирати поре.
Масна средина омогућава бактеријама (propionibacterium acnes), које су природно присутне на кожи, да напредују и да се множе , што доводи до упале. Друге хормонске промене, попут оних узрокованих синдромом полицистичних јајника или контрацепцијом са прогестероном, такође могу бити криве.
И фактори животне средине играју улогу, каже Симпсонова. И иако то не укључује конзумирање масне хране, могло би да укључује наш ниво стреса и нашу исхрану у ширем смислу.
Акне су постале раширенији проблем током последњег века. Неки верују да би тај пораст могао бити повезан са повећањем конзумирања хране са високим гликемијским индексом, као што су једноставни угљени хидрати и слаткиши, иако Симпсонова наглашава да нема једноставних веза.
„Постоје нови докази да рафинисани шећери могу допринети настанку акни а истражује се и како је здравље црева и дигестивног система повезано са здрављем коже.
Ако се борите са акнама, а нега нежним средствима за чишћење и хидратантним кремама без сапуна није помогла, најбоље је да се рано консултујете са лекаром.
„Људи покушавају да промене исхрану како би лечили акне, али рестриктивне дијете могу бити штетне, посебно за тинејџере, осим ако се не раде под лекарским надзором“, каже Симпсон.
Дакле, немојте још одустати од пице – акне су вероватније узроковане хормонима и генетиком.