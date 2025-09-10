МЛАДИЋИ У ДВАДЕСЕТИМА СА ТЕСТОСТЕРОНОМ ШЕЗДЕСЕТОГОДИШЊАКА! Ево шта је разлог драстичне промене, ОВО не ваља у начину живота!
Уролог др Александар Милошевић гостовао је у емисији "Жена за сва времена" на телевизији К1
Доктор истиче да су људи раније били много здравији, док данашња омладина углавном ноћу комуницира мобилним телефоном, гледа слике, нема природни контакт и спава дању. То, код мушкараца, доводи до мањка тестостерона.
- Тестостерон је борилачки хормон, он изазива ту храброст да приђете девојци, иако знате да ћете можда добити корпу. Просечно, они који долазе код мене, младићи између 20 и 25 година, имају ниво тестостерона какав имају шездесетогодишњаци. Немају контакте, немају ништа.
- Прво су незаинтересовани. Немају хормон тестостерон. Жене имају мање тестостерона него мушкарци, али тај мали хормон код њих, за њихове рецепторе, изазива одређени нагон, не као код мушкараца. Жене су промућурније, нису спремне за борбу тако лако, али зато преко удварања, на уши, лакше дођу до тога. Женама није биолошки да прве приђу мушкарцу, и због тога се данас све губи. Најбоље би било да се деци до 16. године онемогући коришћење мобилних телефона. Данас већ дете од 8 година види сексуалне садржаје и поруке које не може адекватно да схвати. Страх постоји, али када имате тестостерон, онда га превазилазите. Данас је билдовање постало један од модних детаља код мушкараца – они то раде за себе. Више гледају себе у огледало, него што имају доживљај освајања – нап9миwе уролог.
Пада тестостерон, жене се навикавају на низак тестостерон, и онда све то слаби - казао је доктор и додао:
- Тај нагон који добијате преко тестостерона можете да усмерите у секс. Ако сте психички изопачени, онда постајете серијски убица, што је у Америци најчешћа појава – сексуално изопачени људи. Они који своје задовољство проналазе у науци, успевају да сублимирају сексуални нагон и да га не усмеравају ка сексу, већ ка науци. Ту доживљавају свој ‘научни оргазам’. Тако је било, рецимо, код Николе Тесле – њему жена није била толико потребна. - објашњава.