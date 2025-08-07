МНОГИ НЕ ЗНАЈУ ЗА ОПАСНУ КОМБИНАЦИЈУ Шта се догађа у организму ако узимате лекове, а пре тога сте конзумирали млеко, јогурт или сир?
Добра вест је да није потребно избацити млечне производе из исхране – довољно је обратити пажњу на време када их конзумирате
Калцијум се у пробавном систему може везати за неке лекове, због чега тело не може у потпуности да искористи ни лек ни калцијум
Млеко, јогурт и сир познати су по високом уделу калцијума и важни су за здравље костију. Међутим, калцијум из млечних производа може да утиче на апсорпцију одређених лекова, смањујући њихову ефикасност, упозоравају стручњаци, пише EatingWell.
Калцијум се у пробавном систему може везати за неке лекове, због чега тело не може у потпуности да искористи ни лек ни калцијум. Ипак, добра вест је да није потребно избацити млечне производе из исхране – довољно је обратити пажњу на време када их конзумирате.
Фармацеуткиња Kristin D. Sommer објашњава:
"Калцијум из млечних производа може да се веже за одређене лекове у пробавном систему и тако спречи њихову правилну апсорпцију."
Антибиотици из групе тетрациклина и кинолона
Ове врсте антибиотика често се користе за лечење бактеријских инфекција. Калцијум може да створи комплекс са активним супстанцама из лека, због чега се он слабије апсорбује.
Фармацеуткиња Ерика Греј препоручује:
"Узмите лек најмање два сата пре или два сата након узимања млечних производа."
Ово важи и за кинолоне попут ципрофлоксацина.
Левотироксин (лек за штитну жлезду)
Левотироксин се користи за лечење хипотиреозе и треба га узимати на празан стомак, најбоље ујутру.
Конзумирање млека или млечних производа у исто време може да смањи апсорпцију. Препоручује се размак од најмање четири сата између лека и оброка који садржи калцијум.
Литијум
Литијум се прописује код биполарног поремећаја. Иако га није нужно узимати одвојено од млечних производа, дуготрајна примена може довести до повећаног нивоа калцијума у организму.
Нутриционисткиња Тоби Амидор саветује редовно праћење количине унетог калцијума, нарочито ако узимате суплементе или користите литијум дуже време.
Елтромбопаг
Овај лек користи се код особа са ниским бројем тромбоцита. Да би се избегла интеракција са калцијумом, препоручује се избегавање млечних производа два сата пре и четири сата након узимања лека.
Није потребно избацити млечне производе, али пазите на размак
Иако је код неких лекова потребан временски размак од конзумирања млечних производа, то не значи да треба потпуно да их избегавате.
"Када знате како правилно да временски одвојите узимање лека и оброк, можете да уживате у свим предностима млечних производа, а да притом не умањите ефикасност терапије", закључује Кристин Д. Соммер.
За сваки лек важе посебна правила, па се увек посаветујте са својим фармацеутом или лекаром о најбољем начину примене.
АЛО/ НајЖена