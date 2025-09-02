broken clouds
И кости јој се „радују“

МОРСКА „АПОТЕКА“ Ова риба кошта мање од 500 динара, а ЗА МОЗАК И СРЦЕ ЈЕ НАЈЗДРАВИЈА Лекари је „преписују“ свима

02.09.2025. 21:26 21:31
Пише:
Дневник
Извор:
Крстарица, Објектив, Здравље
Без обзира на то да ли више волите речну или морску рибу или неке друге морске плодове, сваку врсту одликује богатство хранљивих састојака, пре свега витамина, минерала и аминокиселина.

Највише се траже и пазаре шарани и пастрмка. Међутим, још једна риба се може наћи у већим трговинским ланцима и то јефтиније, а притом садржи више протеина, а мање калорија.

У питању је морска риба ослић.

Ослић има малу енергетску вредност па се убраја у дијететске намирнице. Сто грама ослића садржи 80 посто воде, 0,85 г масти и 17,2 г беланчевина. Богат је витаминима Б1 и Б2, калијумом, калцијумом и фосфором. Позитивно утиче на кости и рад мозга.

Ослић је најраспрострањенија риба Јадрана која нарасте до један метар и тежи до 15 килограма. Живи најчешће у већим морским дубинама на муљевитом и песковитом дну. Врло је прождрљива и храни се свим рибама и раковима. Има посебно меко, немасно и укусно бело месо. Најчешће се пржи на уљу или пече на роштиљу. Користи се и за припрему бродета или супа, а врло је укусан и сушен.

Они који имају проблема са холестеролом, ослић садржи свега 0.3 грама масти и богат је омега-3 масним киселинама које повољно делују на срце, пише Крстарица.

 

Магазин Здрави и лепи
