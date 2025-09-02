И кости јој се „радују“
МОРСКА „АПОТЕКА“ Ова риба кошта мање од 500 динара, а ЗА МОЗАК И СРЦЕ ЈЕ НАЈЗДРАВИЈА Лекари је „преписују“ свима
Без обзира на то да ли више волите речну или морску рибу или неке друге морске плодове, сваку врсту одликује богатство хранљивих састојака, пре свега витамина, минерала и аминокиселина.
Највише се траже и пазаре шарани и пастрмка. Међутим, још једна риба се може наћи у већим трговинским ланцима и то јефтиније, а притом садржи више протеина, а мање калорија.
У питању је морска риба ослић.
Ослић има малу енергетску вредност па се убраја у дијететске намирнице. Сто грама ослића садржи 80 посто воде, 0,85 г масти и 17,2 г беланчевина. Богат је витаминима Б1 и Б2, калијумом, калцијумом и фосфором. Позитивно утиче на кости и рад мозга.
Ослић је најраспрострањенија риба Јадрана која нарасте до један метар и тежи до 15 килограма. Живи најчешће у већим морским дубинама на муљевитом и песковитом дну. Врло је прождрљива и храни се свим рибама и раковима. Има посебно меко, немасно и укусно бело месо. Најчешће се пржи на уљу или пече на роштиљу. Користи се и за припрему бродета или супа, а врло је укусан и сушен.
Они који имају проблема са холестеролом, ослић садржи свега 0.3 грама масти и богат је омега-3 масним киселинама које повољно делују на срце, пише Крстарица.