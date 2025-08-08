clear sky
НАЧИН НА КОЈИ НОСИТЕ ТАШНУ МНОГО ГОВОРИ О ВАМА Проверите ком типу личности припадате

08.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Прва ТВ
ташна
Фото: Ilustracija pixabay/pexels

Начин на који носите торбу може да открије понешто о вашој личности, рецимо да ли сте природни вођа или следбеник.

Вероватно то радите сваки дан без размишљања: стављате ранац, пребацујете га преко рамена или га носите за ручку. Према овом забавном тесту личности, начин на који носите торбу може рећи нешто о томе како се крећете кроз живот и свет. Да ли сте више вођа, следбеник или само тихи посматрач? Стил који преферирате одражава више од пуке удобности или навике.

Ово није наука и дефинитивно није дијагностика, али је забаван начин да размислите о неким својим склоностима. Постоји неколико уобичајених начина на које људи носе своје торбе, а сваки од њих може да сугерише нешто о њиховој личности. Сматрајте тест лаганим начином да добијете увид у то како се односите према другима и доносите одлуке.

Шта ваш стил ношења торбе може открити о вама? Сваки начин може указивати на различите особине личности - од независности до интроспекције. Прочитајте опис који одговара стилу који префеирате.

1. Ако носите ранац или торбу на леђима

Ово је класичан положај ранца: оба каиша преко рамена и тежина равномерно распоређена. Људи који носе торбе на овај начин често су практични и спремни на све. Склони су самосталности и уживају у својој независности.

Вероватно сте неко ко размишља неколико корака унапред, остаје организован и воли да буде спреман. Та врста спремности често наводи друге да се угледају на вас када ствари крену по злу. Вероватно вас доживљавају као поуздану и самоуверену особу, и у многим случајевима то вас природно поставља као лидера, некога коме други верују да ће преузети вођство.

2. Ако носите торбу у једној руци

Овакав приступ обично одражава контролу и структуру. Ви сте аналитични, одмерени и пажљиви у вези са тим како се представљате. Људи који носе торбе на овај начин често желе да остану чврсто на земљи и организовани.

Такође је вероватније да ћете пратити јасан систем пре него да од њега одступите. Често вас доживљавају као одговорног и поузданог, али не нужно и као првог који ће се појавити у центру пажње. Можда више волите да радите иза кулиса или да понудите подршку са сталне позиције.

3. Ако носите торбу пребачену преко једног рамена

Ви сте опуштени и пажљиви. Ова позиција обично привлачи људе који уживају у мирним рутинама и не осећају потребу да се истичу. Углавном не журите са стварима и добри сте у слушању - особине које на друге делују умирујуће.

Иако вас природно не привлачи вођство, ви сте неко коме људи верују када им је потребна подршка или стабилна перспектива.

4. Ако носите торбу преко груди

Овај избор сугерише да сте пажљиви и заштитнички настројени, не само према својим стварима, већ и према свом простору и енергији. Вероватно сте великодушни према људима које добро познајете, али опрезни према странцима. Равнотежа између давања и чувања може вас учинити резервисаним, али такође показује да сте промишљени и свесни.

Не пратите друге и не ускачете у нове ситуације без размишљања. Више волите да прво испробате терен, што вас често пре сврстава у категорију "тихих посматрача" него у категорију вођа или следбеника. 

Прва ТВ

торба ташна личност
Извор:
Прва ТВ
Пише:
Дневник
