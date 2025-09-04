ОСАМ НАВИКА КОЈЕ ИМАЈУ ДЕЦА СА ЈАКИМ ИМУНИТЕТОМ Шта лекари кажу да их штити од инфекција
Родитељи знају како то изгледа: лето се заврши, деца се врате у школу, а с јесени стижу и прехладе, вирозе и упале. Нека деца чини се стално нешто покупе, док друга пролазе кроз сезону готово без болести. Иако све може да делује као срећа, разлика је најчешће у начину живота - у исхрани, сну и свакодневним навикама које утичу на имунитет. А родитељи ту играју кључну улогу.
1. Имунитет почиње од рођења
Кеиша Венета, мајка шесторо деце, верује да је дојење разлог зашто њена деца ретко оболевају. "Желела сам да им дам најбољи могући почетак. Знала сам колико је дојење важно", рекла је.
Педијатрица др Адреа Тиодор потврђује да новорођенчад има незрео имунитет. "Мајчино млеко садржи антитела која штите дете док се његов имунитет развија", објашњава.
Ако дојење није било могуће, важно је јачати цревну флору – јер се велики део имунитета налази у цревима. Нутриционисткиња Лора Иу препоручује укључивање пробиотика у исхрану, попут јогурта, кефира или киселог купуса.
2. Превенција је пола здравља
Правилна хигијена помаже у спречавању ширења болести. И даље се препоручује редовно прање руку, посебно након игре и пре јела. "То је један од најједноставнијих, али најучинковитијих начина да се спречи инфекција", каже др Тиодор.
3. Вакцине штите најмлађе
Према смерницама Америчке академије за педијатрију, цепљење је од кључне важности, посебно за дојенчад и малу децу. "Њихов имунитет је још у развоју, па их вакцине штите од озбиљних болести", наглашава др Синди Бауер.
4. Исхрана богата нутријентима
Здрава деца једу разнолико - воће, поврће и целовите намирнице. Нутриционисткиња Иу саветује да родитељи држе исечено воће у фрижидеру на видљивом месту. Децу би требало укључити у куповину и припрему хране како би се лакше одлучила за здраве опције. "Није пресудан сваки појединачни оброк, важан је целокупан образац исхране", додаје.
5. Сан је једнако важан као и исхрана
Током сна тело производи хормоне и протеине који јачају имунитет. Деци треба осигурати довољно сна према узрасту - по правилу између 9 и 12 сати. "Редован распоред спавања и избегавање екрана пре одласка у кревет помажу да дете боље спава", каже др Тиодор.
6. Окружење без стреса и с чистим ваздухом
Здрави домови имају добар квалитет ваздуха и што мање извора стреса. Важно је смањити изложеност дуванском диму и другим загађивачима, али и пазити на емоционално здравље детета.
Стрес може да ослаби имунитет. "Деца која су анксиозна или под притиском могу физички да оболе. Редовно разговарајте са децом, слушајте их и пружите подршку", саветује др Тиодор.
7. Прљавштина није увек лоша
Иако треба пазити на хигијену, деци је потребан одређени контакт с микроорганизмима из околине. Изложеност природи, земљи и кућним љубимцима помаже у развоју отпорнијег имунитета и може чак смањити ризик од алергија.
8. Када посетити лекара
Ако приметите да се дете необично често разболева, обратите се педијатру. Др Карла Гарсија Карено препоручује тражење стручне помоћи у следећим случајевима:
Честе или неуобичајено тешке инфекције
Симптоми који се стално враћају - температура, умор, слабост
Постојеће дијагнозе попут астме, срчаних мана или имунолошких болести
Знакови озбиљне инфекције: тешко дисање, висока температура, осип, летаргија или одбијање хране