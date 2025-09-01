ПИЈТЕ ЧАШУ ОВОГ СОКА ДНЕВНО И ОСЕТИТЕ НЕВЕРОВАТНЕ ПРОМЕНЕ У ТЕЛУ Лечи плућа, желудац и – нервозу
Сок од купуса може се користити за лечење многих тегоба, а најбољи је ако се прави од свежег купуса.
Једна чаша овог сока дневно може помоћи у ублажавању анксиозности и нервозе. Такође се може користити и пре спавања, јер ће због својих својстава помоћи опуштању тела и олакшати успављивање.
Одличан за плућа и желудац
Због свих витамина које садржи, купус је одличан и за заштиту плућа. Ако до болести већ дође, сок од купуса ће помоћи и у тој ситуацији. Осим тога, препоручује се и грицкање купуса, који ће подићи имунитет.
Ако желите да се отарасите болног грла, направите овај сок и мућкајте га у устима. Кроз неколико дана осетићете олакшање и промену. Такође се може користити и код бронхитиса и астме, јер прочишћава дисајне путеве.
Сок од купуса одличан је и за лечење и олакшавање симптома код хеликобактерије, гастритиса и појаве чира на желуцу. Уз то има и благо лаксативно дејство, па се препоручује особама које пате од затвора, јер подстиче редовно пражњење црева. Одличан је и за мршављење јер помаже да се решите накупљених масноћа.
Рецепт
Сок можете правити само од купуса у соковнику или га комбиновати с другим поврћем и воћем (кивијем, бананом, шаргарепом, целером и цвеклом). Припрема је врло једноставна. Очистите воће и поврће, исеците га на ситне делове и смиксајте у блендеру. Додајте и воде, у зависности од тога колико густ сок желите. Можете га пити након буђења, преко дана или пре спавања.
Колико дуго се пије
Минимум је три недеље да бисте осетили прве резултате. Кад навршите шесту недељу, направите паузу од месец дана.