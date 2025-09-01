clear sky
30°C
01.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1763
usd
100.0737
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПИЈТЕ ЧАШУ ОВОГ СОКА ДНЕВНО И ОСЕТИТЕ НЕВЕРОВАТНЕ ПРОМЕНЕ У ТЕЛУ Лечи плућа, желудац и – нервозу

01.09.2025. 17:57 18:06
Пише:
Дневник
Извор:
Стил
Коментари (0)
сок
Фото: Pixabay

Сок од купуса може се користити за лечење многих тегоба, а најбољи је ако се прави од свежег купуса.

Једна чаша овог сока дневно може помоћи у ублажавању анксиозности и нервозе. Такође се може користити и пре спавања, јер ће због својих својстава помоћи опуштању тела и олакшати успављивање.

Одличан за плућа и желудац

Због свих витамина које садржи, купус је одличан и за заштиту плућа. Ако до болести већ дође, сок од купуса ће помоћи и у тој ситуацији. Осим тога, препоручује се и грицкање купуса, који ће подићи имунитет. 

Ако желите да се отарасите болног грла, направите овај сок и мућкајте га у устима. Кроз неколико дана осетићете олакшање и промену. Такође се може користити и код бронхитиса и астме, јер прочишћава дисајне путеве.

kupus
Фото: Pixabay

Сок од купуса одличан је и за лечење и олакшавање симптома код хеликобактерије, гастритиса и појаве чира на желуцу. Уз то има и благо лаксативно дејство, па се препоручује особама које пате од затвора, јер подстиче редовно пражњење црева. Одличан је и за мршављење јер помаже да се решите накупљених масноћа.

Рецепт

Сок можете правити само од купуса у соковнику или га комбиновати с другим поврћем и воћем (кивијем, бананом, шаргарепом, целером и цвеклом). Припрема је врло једноставна. Очистите воће и поврће, исеците га на ситне делове и смиксајте у блендеру. Додајте и воде, у зависности од тога колико густ сок желите. Можете га пити након буђења, преко дана или пре спавања.

Колико дуго се пије

Минимум је три недеље да бисте осетили прве резултате. Кад навршите шесту недељу, направите паузу од месец дана.

сок купус благотворна биљка
Извор:
Стил
Пише:
Дневник
Магазин Здрави и лепи
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СРПСКИ ДЕЛИКАТЕСИ НА СВЕТСКОЈ ТРПЕЗИ Наш купус и краставци једу се од Америке до Аустралије
1

СРПСКИ ДЕЛИКАТЕСИ НА СВЕТСКОЈ ТРПЕЗИ Наш купус и краставци једу се од Америке до Аустралије

09.08.2025. 10:59 11:06
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЗАШТО ЈЕ ФУТОШКИ КУПУС ДРУГАЧИЈИ ОД ДРУГИХ Пољопривредник открива тајну овог суперповрћа

ЗАШТО ЈЕ ФУТОШКИ КУПУС ДРУГАЧИЈИ ОД ДРУГИХ Пољопривредник открива тајну овог суперповрћа

06.08.2025. 11:31 11:38
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
КЛАСИКА СА ПРЕОКРЕТОМ Пробајте купус салату са карамелизованим луком и павлаком
салата

КЛАСИКА СА ПРЕОКРЕТОМ Пробајте купус салату са карамелизованим луком и павлаком

22.07.2025. 16:55 16:59
Волим
0
Коментар
0
Сачувај