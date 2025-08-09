СРПСКИ ДЕЛИКАТЕСИ НА СВЕТСКОЈ ТРПЕЗИ Наш купус и краставци једу се од Америке до Аустралије
Србија је у 2014. години извезла 9.194 тоне киселог купуса и 6.904 тоне киселих краставчића
Највећи извозни партнери Србије за зимницу били су Немачка, Румунија, Аустрија, Канада и Аустралија. Сезона спремања зимнице полако се примиче, а судећи према подацима од прошле године, велике количине киселог купуса, пастеризованих краставчића, куваног парадајза, барених паприка и различитих џемова завршиће и ове године у иностранству, и то управо у оним земљама у којима живи највише српских држављана.
У 2014. години из Србије извезене 9.194 тоне киселог купуса. Ван граница Србије отишло је и 6.904 тоне киселих краставчића, 5.907 тона куваног парадајза, 386 тона барених паприка и 48 тона џемова, мармелада и других производа од воћа.
Када се погледају подаци Републичког завода за статистику, највеће количине зимнице су испоручене углавном земљама у којима је бројна српска дијаспора.
Где смо највише извозили зимницу
Купус
Земља, количина, вредност:
Румунија 4.251, 3,3 милиона
Немачка 2.399, 1,78 милиона
Аустрија 561, 497.000
Црна Гора 342, 300.000
Француска 270, 225.000
Шпанија 199, 166.000
САД 190, 192.000
Шведска 187, 130.000
Швајцарска 138, 115.000
Конзервисани краставци и корнишони
Немачка 4.517, 5,8 милиона евра
Хрватска 629, 736.000 евра
Црна Гора, 541 710.000
БиХ, 464 618.000
Мађарска 453 357.000
Конзервисани парадајз
Хрватска 1.717, 1,63 милиона евра
БИХ 1.254, 1 милион евра
Северна Македонија 1.192, 1.021
Конзервисана паприка
Немачка 288, 375.000 евра
БиХ 26, 44.000
Француска 21, 32.000 евра
Џемови
Словенија 28, 40.000 евра
Бугарска 15, 27.000 евра
*Извор: РЗС
** Количина у тонама, вредност у еврима
Киселог купуса је највише отишло у Румунију (4.251 тона), а онда следе по нашу дијаспору посебно важне земље Немачка (2.399 тона) и Аустрија (561), а стизао је чак и до Канаде (15 тона) и далеке Аустралије (10). Нису занемарљиве ни количине које су испоручене Швајцарској, Шведској и САД.
И по извозу конзервисаних краставчића и корнишона Немачка је била земља број један, јер јој је испоручено 4.517 тона ове врсте зимнице, а затим следе бивше југословенске републике Хрватска, која је увезла 629 тона, Црна Гора са увезених 541 тону и БиХ, којој су испоручене 464 тоне.
Конзервисани парадајз је највише извожен у комшилук - Хрватску (1.717 тона), БиХ (1.254) и Северну Македонију (1.192).
Конзервисане или барене паприке у Немачку је извезено 288 тона, у БиХ 26, док је у Француској поједена 21 тона.
Што се џемова тиче, они су извожени у мало мањем обиму од киселе зимнице, а највише су их прошле године увезли Словенци (28 тона) и Бугари (15).
Кад све ове тоне прерачунамо у новац, види се да смо од извоза киселог купуса инкасирали 7,41 милион евра, од киселих краставчића 8,68 милиона, од паприка 541.000, куваног парадајза 5,2 милиона и од џемова 84.000 евра.