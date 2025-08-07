ПИЈТЕ КАФУ И МРШАВИТЕ Научници су дошли до важног открића, овај састојак топи килограме као од шале
Ново данско истраживање показало је да молекул који се налази у нефилтрираној кафи може да утиче на смањење телесне тежине и опасних масти око стомака, чак и без промене начина исхране. О томе пише портал Earth.
Реч је о супстанци кафестол - природној компоненти уља из кафе, која се у већим количинама налази у еспресу и турској кафи. Истраживачи из Steno Diabetes Center Aarhus тестирали су је у облику прочишћених капсула.
Резултати истраживања
За 12 недеља, учесници су у просеку изгубили скоро 900 грама и смањили висцералну маст за 5 одсто - управо ону "скривену" маст која обавија унутрашње органе и повезана је с дијабетесом и болестима срца.
Како је изгледао експеримент?
У истраживању је учествовало 40 одраслих особа са вишком килограма. Били су подељени у две групе. Једна је узимала по 6 мг кафестола два пута дневно, док је друга добијала плацебо. Током 12 недеља, учесници нису мењали начин исхране, али су смели да пију само једну шољу нефилтриране кафе дневно (како се ефекти не би преклопили).
Истраживачи су помоћу магнетне резонанце мерили масне наслаге у пределу стомака и пратили крвне параметре - ниво шећера, ензиме јетре и крвни притисак.
Постигнути резултати
Смањење телесне масе: -2 одсто (у просеку -0,88 кг) у групи која је узимала кафестол
Смањење висцералне масти: -5 одсто (око 440 мл)
Побољшање функције јетре: ниво ензима ГГТ опао је за 15 одсто, што је позитиван сигнал за превенцију дијабетеса
Није било значајних промена у нивоу глукозе, крвном притиску и количини поткожне масти.
Зашто је ово важно?
Кафестол је већ привукао пажњу у експериментима на животињама, јер су рана истраживања показала да може да побољша лучење инсулина. Иако у овом испитивању на људима није забележена промена у осетљивости на инсулин, резултати указују да кафестол може да циља дубоке масне наслаге без утицаја на остале параметре.
Научници претпостављају да ова супстанца активира митохондрије у масним ћелијама и подстиче тело да троши резерве масти, уместо да их складишти. У претходним истраживањима, високе дозе кафестола (10+ мг дневно) повећавале су ниво лошег холестерола. Међутим, у оквиру овог истраживања (12 мг дневно), такав ефекат није примећен.
Ипак, особама са кардиоваскуларним ризиком саветује се да сачекају веће студије пре него што почну да узимају суплементе с кафестолом.
Кафестол показује потенцијал у борби против гојазности, посебно када је реч о опасној унутрашњој масти. Иако су и даље исхрана и физичка активност основа здравог живота, кафа је још један корак ближе статусу "функционалног напитка".