10.09.2025.
ПЛОД КОЈИ СМО ЗАБОРАВИЛИ Ово је здравија верзија чоколаде, а скоро нико је не користи!

10.09.2025. 20:25
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
рогач
Фото: Ilustracija pixabay

Док већина нас свакодневно посеже за кафом, чоколадом или бомбонама, један скроман плод готово да је нестао са наших трпеза.

Реч је о рогачу. Управо он крије праву ризницу здравља и може да буде савезник у борби против многих савремених тегоба.

Шта је уопште рогач?

Рогач је зимзелено медитеранско дрво чији плодови личе на махуне. Од давнина је коришћен као заслађивач, а некада и као „мерна јединица“ за драго камење – одатле и реч карат.

Зашто је бољи од чоколаде?

Прах рогача изгледом подсећа на какао, али има једну велику предност – не садржи кофеин ни теобромин, супстанце које код осетљивих особа могу изазвати несаницу, нервозу или главобољу. Поред тога, рогач садржи:

доста влакана која подстичу варење,

минерале као што су калцијум, магнезијум и гвожђе,

антиоксидансе који штите ћелије од старења.

Како га користити?

Као замену за какао – додајте кашику у млеко, колаче или смутије.

За здраве грицкалице – мешавина рогача, меда и ораха даје савршену енергетску плочицу.

Као природни заслађивач – прах рогача има слаткаст укус, па често није потребно додавати шећер.

Народни савети

У медитеранским земљама рогач су често давали деци као „слатку ужину“ јер јача имунитет и чува зубе. Постоје чак предања да је Јован Крститељ у пустињи опстајао управо захваљујући рогачу.

Зашто га треба вратити на трпезу?

У време када смо окружени вештачким слаткишима и нездравим грицкалицама, рогач нуди природну, хранљиву и јефтину алтернативу. Једини „проблем“ је што смо га скоро заборавили.

биљка здравље имунитет
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Здрави и лепи
Услови коришћења
ОВО ЈЕ СТАРИНСКИ КОЛАЧ СА РОГАЧЕМ КОЈИ МОРАТЕ ИСПРОБАТИ! Откривамо рецепт популарне фуд-блогерке

