ПЛОД КОЈИ СМО ЗАБОРАВИЛИ Ово је здравија верзија чоколаде, а скоро нико је не користи!
Док већина нас свакодневно посеже за кафом, чоколадом или бомбонама, један скроман плод готово да је нестао са наших трпеза.
Реч је о рогачу. Управо он крије праву ризницу здравља и може да буде савезник у борби против многих савремених тегоба.
Шта је уопште рогач?
Рогач је зимзелено медитеранско дрво чији плодови личе на махуне. Од давнина је коришћен као заслађивач, а некада и као „мерна јединица“ за драго камење – одатле и реч карат.
Зашто је бољи од чоколаде?
Прах рогача изгледом подсећа на какао, али има једну велику предност – не садржи кофеин ни теобромин, супстанце које код осетљивих особа могу изазвати несаницу, нервозу или главобољу. Поред тога, рогач садржи:
доста влакана која подстичу варење,
минерале као што су калцијум, магнезијум и гвожђе,
антиоксидансе који штите ћелије од старења.
Како га користити?
Као замену за какао – додајте кашику у млеко, колаче или смутије.
За здраве грицкалице – мешавина рогача, меда и ораха даје савршену енергетску плочицу.
Као природни заслађивач – прах рогача има слаткаст укус, па често није потребно додавати шећер.
Народни савети
У медитеранским земљама рогач су често давали деци као „слатку ужину“ јер јача имунитет и чува зубе. Постоје чак предања да је Јован Крститељ у пустињи опстајао управо захваљујући рогачу.
Зашто га треба вратити на трпезу?
У време када смо окружени вештачким слаткишима и нездравим грицкалицама, рогач нуди природну, хранљиву и јефтину алтернативу. Једини „проблем“ је што смо га скоро заборавили.