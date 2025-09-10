ПРЕКРШТЕНЕ НОГЕ ПОВЕЋАВАЈУ РИЗИК ОД СМРТОНОСНИХ КРВНИХ УГРУШАКА Невидљиви непријатељ вреба ИСПОД СТОЛА И ЗА ЕКРАНОМ
Колико пута сте се ухватили како седите сатима укрштених ногу, потпуно зароњени у посао или играње игрица, несвесни да тиме угрожавате сопствено здравље?
Стручњаци упозоравају да оно што нам се чини најудобнијим положајем може бити управо оно што нас доводи у ризик од смртоносног крвног угрушка.
Од авиона до канцеларије – како седење постаје претња
Већ је познато да дуго седење током авионских летова може довести до дубоке венске тромбозе (ДВТ). Али, оно што многи занемарују јесте да се исти ризик крије и у канцеларији – или чак код куће, док проводимо сате за компјутером.
Стручњак за здравствену негу, Тристан Халберт из компаније Вивид Царе, упозорава да седење са прекрштеним ногама додатно повећава опасност. Ова поза компримује вене, успорава циркулацију и ствара идеалне услове за развој стања познатог као е-тромбоза – крвних угрушака изазваних дугим седењем за екраном.
Шта је е-тромбоза?
Појам је први пут уведен 2003. године и описује крвне угрушке настале током рада за рачунаром или вишесатног играња игрица. Када се угрушак формира у дубокој вени ноге и затим отпутује у плућа, може блокирати главну артерију и бити фаталан.
Симптоми ДВТ укључују:
-
бол и осетљивост у нози,
-
оток и топлину,
-
промену боје коже.
Ако дође до плућне емболије (ПЕ), симптоми могу бити изненадна краткоћа даха, бол у грудима, убрзан рад срца и искашљавање крви – и тада је неопходна хитна медицинска помоћ.
Зашто седимо погрешно?
Халберт објашњава да „људско тело није дизајнирано да проводи сате у истом положају“. Проблем је што многи раде за рачунаром и по осам сати без померања, често са прекрштеним ногама или увијеним стопалима испод столице. Све то ствара притисак на вене и отежава нормалну циркулацију.
Стручњак саветује неколико лаких промена које могу спасити здравље:
-
Стопала држите равно на поду док седите.
-
Устајте на сваких 90 минута – макар да скувате чај или прошетате до ходника.
-
Радите истезања и кружне покрете стопалима док седите, како бисте подстакли проток крви.
Ако тешко памтите да се крећете, поставите аларм на телефону да вас подсети. „Мале промене, попут uncrossovanja ногу данас, могу значити много за ваше будуће здравље“, наглашава Халберт.
Није проблем само на послу
Играчи игрица су такође у ризичној групи. Вишесатне online сесије, без паузе за кретање, додатно погоршавају циркулацију. „Можда вам се прекид игре чини досадним, али здравље је важније од следећег нивоа“, упозорава Халберт.
Зашто не смемо да игноришемо ризик
Статистике показују да око 25.000 људи сваке године у Великој Британији умре од спречивих крвних угрушака. Венозна тромбоемболија (ВТЕ), у коју спадају ДВТ и ПЕ, погађа између 1 и 2 особе на 1000 становника. А добра вест? Уз неколико једноставних навика, тај ризик се може значајно смањити.
