Родитељи, пазите! ХИРУРГ УПОЗОРАВА НА ГРЕШКЕ КОД ОПЕРАЦИЈЕ КЛЕМПАВИХ УШИЈУ Ево када је најбоље време
Хирург је објаснио све о операцији клемпавих ушију код деце - када је најбоље да се уради, какви су ризици, опоравак...
Као пластични хирург са дугогодишњим искуством, свестан сам колико избочене уши код деце могу бити извор нелагодности, како физичке, тако и психолошке. Често ми се родитељи обраћају забринути због задиркивања које њихова деца трпе, што неретко доводи до повлачења у себе и смањеног самопоуздања. Управо из тих разлога, отопластика, односно хируршка корекција ушију, представља решење које не само да побољшава естетски изглед, већ и значајно унапређује квалитет живота малишана, каже специјалиста пластичне, реконструктивне и естетске хирургије др Бранко Рудић.
Разумевање индикација за отопластику: Када је интервенција потребна?
Примарни разлог за отопластику код деце су истакнуте, или "клемпаве" уши, стање које је најчешће наследно. Ова урођена аномалија у развоју хрскавице ушне шкољке може да буде присутна на једном или оба уха. Иако сам по себи не представља медицински проблем, естетска девијација често изазива социјалне потешкоће. Деца су у школском узрасту посебно осетљива на физичке разлике, те се подсмех вршњака може негативно одразити на њихову психу, манифестујући се кроз анксиозност, избегавање социјалних интеракција и пад самопоуздања.
Поред корекције проминентних ушију, отопластика може бити индикована и за исправљање сложенијих урођених деформитета, као што су:
Микротија и анотија: Неразвијено или потпуно одсуство ушне шкољке.
Купасте уши: Деформитети где ухо изгледа савијено или згужвано.
Макротија: Уши које су неуобичајено велике у односу на главу.
У сваком случају, циљ је јасан: постићи природан и симетричан изглед ушију који ће се хармонично уклопити са цртама лица.
Оптимално време за хируршку корекцију ушију код деце
Када је у питању отопластика код деце, тајминг је кључан. Генерално се препоручује да се интервенција изврши између пете и седме године живота. У овом периоду, ушна хрскавица је већ довољно развијена – достиже око 80-90% величине одраслог уха – али је истовремено и довољно мека и савитљива, што хирургу омогућава прецизно обликовање. Извођење операције пре поласка у школу или у раним фазама школовања, идеално минимизира потенцијалну изложеност детета ругању, чиме се превентивно делује на развој психолошких проблема. Поред физичке зрелости, важно је и да је дете способно да разуме природу захвата и да буде кооперативно током постоперативног опоравка.
Процес операције: Хируршки приступ и технике
Пре саме интервенције, обавезна је детаљна консултација са родитељима и дететом. Том приликом обавља се темељна процена здравственог стања детета, анализира анатомија ушију и разговара о реалним очекивањима, транспарентно објашњавајући цео процес, потенцијалне ризике и фазе опоравка. Све то доприноси доношењу информисане одлуке и смањењу анксиозности.
Сама отопластика се код млађе деце најчешће изводи под општом анестезијом, док се код старије деце или адолесцената може размотрити и локална анестезија са седацијом. Процедура обично траје један до два сата, зависно од комплексности корекције. Хируршки приступ је дискретан: мали рез се прави на задњој страни уха, у природном набору, чиме се обезбеђује да ожиљак буде практично невидљив.