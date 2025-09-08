overcast clouds
РУСИ ЗА ЗДРАВУ ЈЕТРУ ПИЈУ КВАС ОД ЦВЕКЛЕ Столетњи рецепт чисти крв и ради детоксикацију, али ево ко не сме да га пије!

08.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
sensa.story.hr/dnevnik.rs
cvekla
Фото: unsplash.com, ilustracija

Ферментисани напици све више привлаче пажњу због својих повољних учинака на здравље, а један од њих је и квас од цвекле.

Док се данас окрећемо газираним пићима, у Русији већ вековима из тегли и боца тече нешто друго - квас од цвекле. Овај ферментисани напитак пије се више од 500 година, а многи га сматрају правим еликсиром за јетру, крвну слику и пробаву, наводи на свом Инстаграм профилу познати Дeда Звонко, травар с Велебита. Рецепт је једноставан, а резултат рубин црвено 'чудо'.
 

Рецепт за квас од цвекле

Састојци:

3 свеже цвекле, нарезане на коцкице
2 кашике соли
шака семенки слачице
мало свеже или суве мирођија
прокувана и охлађена вода

Припрема:

Цвекла се стави у већу теглу, дода се со, слачица и мирођија, па све прелије прокуваном водом. Тегла се затвори газом или папиром за печење и остави на собној температури 5 до 7 дана. Свакодневно је потребно промућкати или промешати дрвеном кашиком како комадићи цвекле не би испливали на површину.
 

Када добије интензивну рубин црвену боју и благо киселкаст мирис, напитак се процеди, улије у стаклену боцу и чува у фрижидеру до две недеље. Пије се у малим количинама, по пола децилитра дневно, десетак дана заредом. Након паузе, може се поновити.

Према народном искуству и сувременим сазнањима о ферментисаним напицима, квас од цвекле:

подстиче рад јетре и чисти крв,
делује као благи лаксатив и олакшава пробаву,
смањује надутост и грчеве,
потпомаже детоксикацију,
храни црева добрим бактеријама попут природног пробиотика,
осигурава минерале и благу енергију,
јача имунитет на потпуно природан начин, наводи Деда Звонко.

Ко би требало да буде опрезан?

Иако је квас од цвекле благ и природан напитак, не препоручује се свима у истим количинама:

одрасли га могу слободно пити, али у малим дозама (50–100 мл дневно),
деца тек повремено, јер напитак садржи со,
особе с дијабетесом углавном га добро подносе јер се шећер током ферментације разгради, али важно је пратити реакције,
особе с бубрежним каменцима требале би бити опрезне због оксалата у цвекли,
труднице и дојиље могу га повремено пити у малим дозама,
особе с гастритисом или осетљивим желуцем боље нека га пробају разређеног.

'Три цвекле, мало соли и стрпљења - и у стакленци се ствара еликсир који се вековима користи као чувар здравља. Доказ да оно што ври и природно се кисели, често крије највећу вредност', поручује Деда.


 

