РУСИ ЗА ЗДРАВУ ЈЕТРУ ПИЈУ КВАС ОД ЦВЕКЛЕ Столетњи рецепт чисти крв и ради детоксикацију, али ево ко не сме да га пије!

Док се данас окрећемо газираним пићима, у Русији већ вековима из тегли и боца тече нешто друго - квас од цвекле. Овај ферментисани напитак пије се више од 500 година, а многи га сматрају правим еликсиром за јетру, крвну слику и пробаву, наводи на свом Инстаграм профилу познати Дeда Звонко, травар с Велебита. Рецепт је једноставан, а резултат рубин црвено 'чудо'.





Рецепт за квас од цвекле

Састојци:

3 свеже цвекле, нарезане на коцкице

2 кашике соли

шака семенки слачице

мало свеже или суве мирођија

прокувана и охлађена вода

Припрема:

Цвекла се стави у већу теглу, дода се со, слачица и мирођија, па све прелије прокуваном водом. Тегла се затвори газом или папиром за печење и остави на собној температури 5 до 7 дана. Свакодневно је потребно промућкати или промешати дрвеном кашиком како комадићи цвекле не би испливали на површину.



Када добије интензивну рубин црвену боју и благо киселкаст мирис, напитак се процеди, улије у стаклену боцу и чува у фрижидеру до две недеље. Пије се у малим количинама, по пола децилитра дневно, десетак дана заредом. Након паузе, може се поновити.

Према народном искуству и сувременим сазнањима о ферментисаним напицима, квас од цвекле:

подстиче рад јетре и чисти крв,

делује као благи лаксатив и олакшава пробаву,

смањује надутост и грчеве,

потпомаже детоксикацију,

храни црева добрим бактеријама попут природног пробиотика,

осигурава минерале и благу енергију,

јача имунитет на потпуно природан начин, наводи Деда Звонко.

Ко би требало да буде опрезан?

Иако је квас од цвекле благ и природан напитак, не препоручује се свима у истим количинама:

одрасли га могу слободно пити, али у малим дозама (50–100 мл дневно),

деца тек повремено, јер напитак садржи со,

особе с дијабетесом углавном га добро подносе јер се шећер током ферментације разгради, али важно је пратити реакције,

особе с бубрежним каменцима требале би бити опрезне због оксалата у цвекли,

труднице и дојиље могу га повремено пити у малим дозама,

особе с гастритисом или осетљивим желуцем боље нека га пробају разређеног.

'Три цвекле, мало соли и стрпљења - и у стакленци се ствара еликсир који се вековима користи као чувар здравља. Доказ да оно што ври и природно се кисели, често крије највећу вредност', поручује Деда.



