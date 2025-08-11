САЊАЛИ СТЕ ДА ВАМ ЈЕ ИСПАО ЗУБ ИЛИ ДА ПАДАТЕ? Ово су најчешћи снови и ево шта тачно значе
Након што се пробудите, постоји велика шанса да ћете се сетити сна који сте имали – било да је сан заиста био чудан и занимљив или не. А стручњаци су открили шта људи најчешће сањају и шта то заиста значи.
Испоставило се да људи могу да имају између три до седам снова по ноћи, међутим, врло је мало вероватно да ће их све запамтити. А ево шта се најчешће сања и шта тај сан заиста значи.
Наиме, снови којих се сећате вероватно имају теме које сте већ искусили, а постоји мноштво уобичајених снова које људи могу да имају, а стручњаци су разоткрили шта би они могли да значе.
Падање
Да ли сте икада имали тај супер чудан осећај падања у сну и буђења? Испоставило се да нисте сами јер су снови ове природе прилично чести.
Што се тиче тога шта би то могло да значи, стручњак за спавање др Дебора Ли је рекла за MailOnline да ћете можда да сањате да ћете пасти ако постоји било какав страх од неуспеха, попут бриге о неуспеху на послу, губитка новца, пада берзе или бриге од неуспеха за посао“ и слилно.
Ако сте посебно пали са велике висине, то би могао да буде показатељ да морате да донесете велику одлуку.
У међувремену, ако сте се пробудили пре него што сте у сну ударили о земљу, докторка каже да то може да буде добар знак јер симболизује да сте предузели акцију у тренутку и избегли катастрофу.
Испадање зуба
Ово је још један уобичајен сан који људи имају и може да има различита значења. Један типичан разлог је ако сте недавно претрпели губитак.
Тумач снова и аналитичар Џејн Тереза Андерсон је рекла да углавном људи осећају непоправљив губитак зуба у овим сновима.
- Сањар може да осећа или да управља осећајем губитка у животу, или има забринутост због свог имиџа – јер шта је осмех са зубима који су испали?
Варање партнера
Хтели то да признате или не, сви су имали овај сан у неком тренутку у животу.
Иако бисте претпоставили да то значи да би ваша веза могла да буде у невољи, то није увек случај јер такође може да сигнализује да нешто друго у вашем животу недостаје, каже MailOnline.
А Лори Ловенберг, сертификовани аналитичар снова, сугерише да је то означава осећај кривице.
- Нашла сам да је главни разлог због којег варате у сновима тај што – дубоко у себи – имате кривицу или забринутост због нечега што радите што вам одузима време које би требало да уложите у везу.
