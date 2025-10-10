overcast clouds
СКУПЕ КРЕМЕ? НЕ! Ових 5 јесењих намирница ИМАЈУ природан ефекат против старења за жене 50+

10.10.2025. 18:26 18:33
Пише:
Дневник
Извор:
stil.kurir/Дневник
Фото: freepik, ilustracija

Довољно је само да сваки дан једете ову врсту хране и кожа ће вам бити блистава и затегнута

Да ли сте се икада ухватили како размишљате: „Чини ми се да се правилно храним, али ми лице и даље изгледа уморно, кожа ми је сува, боре су дубље“?

Тајна често није у скупим кремама и ињекцијама, већ у ономе што стављамо на тањир.

У јесен, сама природа нам пружа производе који делују као моћни производи против старења – обнављају кожу, уклањају тупост, па чак и помажу у затезању лица изнутра.

5 врста јесење хране која храни кожу изнутра:

1. Бундева – витаминска бомба младости

Бундева није само симбол јесени; она је ризница бета-каротена, који се претвара у витамин А - кључни градивни блок за младалачку кожу.

Фото: freepik, ilustracija

Стимулише производњу колагена, што значи да се боре заглађују, а кожа постаје чвршћа.

Савет : Пеците бундеву са маслиновим уљем да бисте побољшали апсорпцију витамина А.

2. Јабуке – чисте и подмлађују

Јабуке су богате пектином, који нежно чисти тело од токсина. Када се унутрашње „блокаде“ очисте, ваш тен се мења, а образи добијају ружичасти сјај.

Поред тога, витамин Ц у јабукама штити вашу кожу од разградње колагена.

Савет : Једите јабуке са кором — ту је највећа хранљива вредност.

3. Орашасти плодови – хране кожу изнутра

Ораси и бадеми су богати омега-3 масним киселинама , које чине кожу еластичном и смањују упале.

То је нешто што скупи серуми обећавају, али не испуњавају увек.

Фото: freepik, ilustracija

Савет : 5–6 орашастих плодова дневно је довољно да ваша кожа изгледа неговано.

4. Шипурак – витаминска „бомба“ против бора

Шипурак држи рекорд по садржају витамина Ц, 10 пута више од лимуна.

Витамин Ц је кључни антиоксиданс који успорава старење ћелија и помаже кожи да одржи еластичност.

Савет : Кувајте шипак у термосу преко ноћи – ујутру ће напитак за лепоту бити спреман.

5. Шаргарепа – Светла кожа без филтера

Шаргарепа је још један извор бета-каротена.

Помаже у уједначавању тена и смањењу сивкасте нијансе која се често појављује након 50. године.

Савет : Направите салату од шаргарепе са кашиком павлаке — ово побољшава апсорпцију витамина А.

Стил.Курир

