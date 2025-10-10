Постоји много лакши начин БОЛ У ЗГЛОБОВИМА НЕ МОРАТЕ ДЕ РЕШАВАТЕ ЛЕКОВИМА И ОПЕРАЦИЈОМ
Укочена колена, болни кукови и споро напредујући хронични бол у зглобовима често се прихватају као неизбежан део старења.
Упркос томе што је остеоартритис најчешћа болест зглобова на свету, стручњаци кажу да начин на који га лечимо и спречавамо озбиљно одступа од онога што наука показује.
Најбољи лек не налази се у бочици са таблетама нити у операционој сали – већ у покрету. Ипак, у многим земљама и здравственим системима премало пацијената добија савет да се окрене јединој терапији за коју је доказано да штити зглобове и ублажава бол – вежбању.
Вежбање је један од најучинковитијих третмана за хроничне, онеспособљавајуће болести зглобова попут остеоартритиса. Ипак, веома мали број пацијената заиста га примењује.
Истраживања спроведена у Ирској, Великој Британији, Норвешкој и Сједињеним Државама показују исти образац – мање од половине људи са остеоартритисом добија савет за вежбање или физикалну терапију од свог лекара опште праксе.
Више од 60 одсто добија третмане који нису препоручени у смерницама, а око 40 одсто се упућује хирургу чак и пре него што се испробају нехируршке опције.
Шта вежбање чини за зглобове?
Остеоартритис је убедљиво најчешћи облик артритиса и већ погађа више од 595 милиона људи широм света.
Према глобалној студији објављеној у часопису Лансет, тај број би до 2050. године могао да се приближи једној милијарди. Дужи животни век, све чешћи седећи начин живота и раст броја људи са прекомерном тежином или гојазношћу подстичу тај тренд.
Ипак, људи који редовно вежбају физички и биолошки се штите од развоја болести и њених најтежих последица.
Хрскавица која прекрива крајеве наших костију чврст је, заштитни слој који нема сопствено крвно снабдевање – зависи од покрета.
Попут сунђера, хрскавица се притиска док ходамо или оптерећујемо зглоб, истискујући течност, а затим упија свеже хранљиве материје када се растерети. Сваки корак омогућава да хранљиве материје и природна мазива циркулишу и одржавају здравље зглоба.
Због тога је старо схватање остеоартритиса као простог „трошења зглобова“ погрешно. Зглобови нису аутомобилске гуме које се неизбежно истроше.
Остеоартритис је боље разумети као процес трошења и обнављања, у коме су редовно кретање и вежбање кључни за опоравак и здравље целог зглоба.
Болест целог зглоба
Данас знамо да је остеоартритис болест читавог зглоба. Погађа зглобну течност, кост испод хрскавице, лигаменте, околне мишиће, па чак и нерве који подржавају покрет.
Терапијско вежбање делује на све те елементе. Слабост мишића, на пример, један је од првих знакова остеоартритиса – и може се ублажити тренингом снаге. Постоје снажни докази да мишићна слабост повећава ризик и од настанка болести и од њеног напредовања.
Контрола мишића и нерава такође се може тренирати кроз неуромишићне програме вежбања, који се обично спроводе у групним сесијама под надзором физиотерапеута и фокусирају се на квалитет покрета, равнотежу и снагу ради побољшања стабилности зглобова и враћања самопоуздања.
Забележена су значајна побољшања у болу, функцији зглобова и квалитету живота која трају и до 12 месеци након завршетка програма.
Вежбање је лек за цело тело – има доказано позитивне ефекте на више од 26 хроничних болести. Код остеоартритиса помаже не само јачањем хрскавице и мишића, већ и сузбијањем упале, метаболичких промена и хормонских поремећаја који погоршавају болест.
Гојазност је велики фактор ризика за остеоартритис, не само због већег оптерећења на зглобове, већ и зато што повишени нивои упалних молекула у крви и зглобовима могу да разграде хрскавицу и убрзају болест.
Редовна физичка активност може то да ублажи на молекуларном нивоу, смањујући упалне маркере, ограничавајући оштећење ћелија, па чак и мењајући експресију гена.
Прво вежбање, операција касније
Тренутно не постоји лек који може да заустави ток остеоартритиса. Операција замене зглоба може некима променити живот, али је то велика интервенција и не успева увек.
Вежбање треба примењивати најпре и наставити у свакој фази болести. Оно има много мање нуспојава и доноси бројне додатне користи за здравље.
Остеоартритис није једноставно питање „истрошених зглобова“. На њега утичу снага мишића, упала, метаболизам и стил живота.
Редовно, циљано вежбање истовремено делује на све те факторе и помаже у заштити хрскавице, јачању целог зглоба и побољшању општег здравља.
Пре него што се размотри операција, покрет сам по себи остаје један од најмоћнијих третмана које имамо.