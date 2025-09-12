clear sky
СТОЈИШ И ВЕЖБАШ ТРБУШЊАКЕ Три ефикасна начина, а траже само 2-3 минута

12.09.2025. 17:40
Пише:
Дневник
Извор:
sensa.mondo.rs
Фото: Pexels.com, ilustracija

Осим љубитеља пилатеса, већина не воли да вежба мишиће трупа вежбама попут планка и прегиба, због чега су стојећи трбушни мишићи толико корисни.

"Ја сам тренер снаге, а ове три вежбе стојећег потиска су ми омиљене алтернативе дасци за јачање трбушних мишића“, каже физиотерапеуткиња и тренерка женског фитнеса Кејт Роу-Гем.

Не само да можете избећи лежање на поду теретане или блиски контакт са тепихом у дневној соби док радите план, ово су најбоље вежбе за трбушне мишиће које можете да радите код куће, каже Кејт Роу-Гем, сертификовани лични тренер и специјалиста за тренинг снаге, за Воман&хоум, открива које вежбе успешно граде трбушњаке док стојите.

Вежбе стојећег потиска тренирају кор на начин који опонаша начин на који га користите сваки дан - усправно, померање, увијање, ротирање и стабилизација - тако да су функционалније од планка, објашњава она.

Фото: Pexels.com, ilustracija

Које су вежбе за стојеће трбушњаке?

Вежбе за потисак из стојећег положаја осмишљене су да активирају мишиће трупа, укључујући трбушне и косе трбушне мишиће, из стојећег положаја. То не само да повећава снагу трупа, већ је корисно и за цело тело. Побољшавају држање и равнотежу, а истовремено су нежне према зглобовима, раменима и доњем делу леђа, каже Кејт, што их чини одличном алтернативом за оне који имају проблема с планком.

1. Сечење дрва

Сечење дрва док стојимо је фантастичан покрет целог тела који опонаша начин на који се заправо крећемо у свакодневном животу: испружање, увијање и подизање руку, каже Кејт.

Развија ротациону снагу, ангажује дубоке мишиће трупа (као што је попречни трбушни мишић) и учи ваше тело како да генерише и контролише силу - вештину коју користимо за све, од везивања појаса 

2. Бочно савијање у стојећем положају

Не потцењујте ову вежбу, каже Кејт. Можда делује једноставно, али директно ангажује косе трбушне мишиће, побољшава кретање са стране на страну и подржава боље држање и поравнање кичме.

Одлична вежба за јачање мишића струка који помажу у заштити доњег дела леђа, што ову вежбу чини једном од најбољих за леђа.

3. Увијања у стојећем положају

Бочни прегиби у стојећем положају су одличан су начин да вежбате и косе мишиће и доњи део трбушних мишића, као и да побољшате равнотежу, координацију и покретљивост кукова, каже Кејт. Пошто се динамично крећете, повећава се и ваш пулс, па вам то даје мали кардио подстицај уз јачање ваших трбушних мишића. 

Само 10-15 минута 2-3 пута недељно може значајно побољшати вашу снагу, држање и стабилност, каже она.

 

 

 

вежбање ефикасност здравље
Извор:
sensa.mondo.rs
Пише:
Дневник
