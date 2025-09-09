СТОМАК РАВАН КАО ДАСКА Једите ову ВИТАМИНСКУ БОМБУ 3 вечери заредом и ОЧЕКУЈТЕ ПРАВО ЧУДО Требају вам само 3 намирнице које свако има у кући
Желите да вам стомак буде мањи, струк тањи, а тело очишћено од наслага масти?
Онда је овај рецепт идеално решење за вас. Једе се три дана, обавезно заредом, а идеално је да га поједете уместо вечере.
Ова витаминска бомба учиниће право чудо за ваш стомак, и споља и изнутра. Цака је у томе што ће очистити масноће, наслаге и све остатке из ваших црева, па ће надутост нестати, а ви ћете већ за три дана изгледати много мршавије.
Наравно, важно је да се у току дана не преједате и да бар та три дана не једете индустријске слаткише и да пијете минимум две литре воде дневно.
Потребно је:
главица купуса,
2 цвекле, 2 шаргарепе,
лимунов сок,
5 кашика маслиновог уља
Припрема:
Изрендајте купус, цвеклу и шаргарепу. Додајте мало зачина по вашој жељи, першун или целер, па измешајте поврће, оцедите течност, па прелијте салату соком од једног лимуна. На крају додајте маслиново уље и ваш витамински оброк је готов, пише Крстарица.
Веома је важно да у салату никако не додајете со. Једите свако вече бар три сата пре спавања, минимум три дана и већ тада ћете приметити сјајне резултате. Ова салата препородиће ваше тело због састојака који обилују витаминима, минералима, влакнима и пектином, који ће вас заситити, дати енергију, побољшати варење и регулисати проблеме са цревима.
Ако вам се допадне, слободно можете да наставите да конзумирате ову салату и наредних дана, али после седам дана направите паузу.