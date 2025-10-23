ЗАШТО СУ ЖЕНЕ СКЛОНИЈЕ ОВОМ ПРОБЛЕМУ?
СТРЕС, НАВИКЕ, ГЕНЕТИКА…Шта све узрокује поремећаје ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ и како да их препознате на време
Хормоналне промене, генетика и стрес најчешћи су разлози због којих жене чешће обољевају од поремећаја рада штитне жлезде.
Штитна жлезда, мала "лептираста" жлезда на дну врата, има кључну улогу у одржавању здравља. Она управља метаболизмом, енергијом, температуром тела и расположењем, па сваки поремећај њеног рада утиче на цео организам. Ипак, проблеми са штитном жлездом много чешће погађају жене него мушкарце и то није случајност.
Хормони у сталном ритму промена
Женски хормонски систем сложенији је јер се хормони мењају током циклуса, трудноће и менопаузе. Управо те промене могу да утичу на рад штитне жлезде. Када ниво естрогена порасте, смањује се искоришћавање хормона штитне жлезде, па се јављају умор, добијање на тежини и успореност у размишљању, чак и када су лабораторијски налази у границама нормале.
Жене су такође склоније аутоимуним болестима, попут Хашимото тиреоидитиса, код којег имуни систем напада сопствену жлезду и изазива хипотиреозу. Такви процеси могу да почну неприметно, али с временом доводе до значајног успоравања метаболизма и опште слабости.
Генетика и свакодневне навике
Наслеђе има велику улогу, те ако неко у породици има болест штитне жлезде, ризик је већи. Ипак, начин живота често одлучује колико ће се тај ризик заиста испољити. Хронични стрес подиже ниво кортизола, хормона који ремети рад ендокриног система, а неправилна исхрана додатно оптерећује организам.
Недостатак јода, селена и цинка, као и превише прерађене хране, шећера и рафинисаних угљених хидрата, повећавају упалне процесе и могу да поремете хормонску равнотежу. Управо зато стручњаци наглашавају значај умерене, природне исхране богате рибом, јајима, млечним производима и бразилски орахом, који је познат извор селена. Добро варење је такође важно јер црева помажу апсорпцију хранљивих материја потребних за синтезу хормона.
Период трудноће и након порођаја
У трудноћи тело захтева више хормона штитне жлезде да би подржало развој плода. Ако жена већ има мањак хранљивих материја или постојећи проблем са штитном жлездом, може доћи до хипотиреозе или постпорођајног тиреоидитиса. Таква стања обично су привремена, али захтевају редовно праћење и по потреби терапију.
Када емоције утичу на хормоне
На рад штитне жлезде не утичу само хормони и исхрана, већ и емоције. Многе жене живе под сталним притиском између посла, породице и друштвених очекивања. Такав стрес одржава нервни систем у стању напетости, што може да наруши имуни баланс и погорша аутоимуне процесе. Учење како да се стрес каналише, кроз разговор, релаксацију или физичку активност, помаже и емоционалном и хормонском здрављу.
Рано препознавање је кључно
Умор, промене тежине, губитак косе, нередовне менструације и промене расположења могу да буду први сигнали да штитна жлезда не ради правилно. Редовне анализе хормона ТСХ и Т4, као и тест на антитела, омогућавају рано откривање и правовремено лечење.
Када се успостави хормонска равнотежа, жене обично примећују више енергије, стабилније расположење и видно побољшање стања коже и косе.