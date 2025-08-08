ТРИ ДАНА И ЈЕТРА ЧИСТА Овај напитак чуда чини за ваш организам ЛАКО ГА НАПРАВИТЕ САМИ
Људи не узимају у обзир да чиста јетра је вероватно најважнији фактор који одређује да ли је могуће губљење тежине или ће такав процес бити заустављен и неће дати никакве резултате дужи временски период.
Уколико желите да изгубите на килажи, саветујемо вам да пробате овај рецепт и у потпуности детоксикујете своју јетру.
Конзумирајте напитак 3 дана и очистите своју јетру од свих нечистоћа и токсина који живе унутра.
Како се користи?
Конзумирајте ово пиће 3 дана по 3 пута дневно. Избегавајте тешке оброке током ова 3 дана.
Једите свежу здраву храну, како би се олакшала детоксикација јетре и појачао процес смањења килограма.
Потребно вам је:
3 лимуна
1 шоља исецканог першуна
5 стабљика целера
6 шоља воде
Упутство:
Сок од лимуна, першун и целер самељите у блендеру а затим додајте воду и добро промешајте.
Конзумирајте 2 чаше, 3 пута дневно на празан стомак.
Поновите поступак у наредних 2 дана. Затим направите паузу од 7-10 дана и још једном поновите третман.