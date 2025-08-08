clear sky
ТРИ ДАНА И ЈЕТРА ЧИСТА Овај напитак чуда чини за ваш организам ЛАКО ГА НАПРАВИТЕ САМИ

08.08.2025. 21:39 21:54
Пише:
Дневник
Извор:
Пинк.рс
сок
Фото: pexels/Ilustracija

Људи не узимају у обзир да чиста јетра је вероватно најважнији фактор који одређује да ли је могуће губљење тежине или ће такав процес бити заустављен и неће дати никакве резултате дужи временски период.

Уколико желите да изгубите на килажи, саветујемо вам да пробате овај рецепт и у потпуности детоксикујете своју јетру.

Конзумирајте напитак 3 дана и очистите своју јетру од свих нечистоћа и токсина који живе унутра.

Како се користи?

Конзумирајте ово пиће 3 дана по 3 пута дневно. Избегавајте тешке оброке током ова 3 дана.

Једите свежу здраву храну, како би се олакшала детоксикација јетре и појачао процес смањења килограма.

Потребно вам је:

3 лимуна

1 шоља исецканог першуна

5 стабљика целера

6 шоља воде

Упутство:

Сок од лимуна, першун и целер самељите у блендеру а затим додајте воду и добро промешајте.

Конзумирајте 2 чаше, 3 пута дневно на празан стомак.

Поновите поступак у наредних 2 дана. Затим направите паузу од 7-10 дана и још једном поновите третман.

