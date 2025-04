ТРОШИ ДВА МИЛИОНА ДОЛАРА ГОДИШЊЕ ДА НЕ ОСТАРИ Богаташ из САД тврди да има срце 18-годишњака, Нетфликс снима документарац о њему

Као оснивач успешних компанија попут Braintree и Kernel, Џонсон је своје богатство усмерио ка истраживању дуговечности, посвећујући последње године живота покушају да се „преокрене” процес старења, пише PlantBased.

Његова амбиција да живи преко 200 година није само сан – она је постала реалност кроз ригорозан режим исхране, медицинских третмана и технологије коју је развио уз помоћ тима стручњака из различитих области.

Брајан Џонсон и биљна исхрана

Џонсон је отац троје деце и стекао је богатство путем онлајн платформе за плаћање Braintree, која је 2012. године купила свог конкурента Venmo, а годину дана касније цео ентитет је преузет од стране PayPal-а за 800 милиона долара.

Ипак, Џонсон је признао да је дуго времена прекомерно јео, пио превише и патио од дубоке депресије пре него што је започео своју потрагу за дуговечношћу. Његов садашњи, ригорозни режим укључује буђење у 4.30 ујутру, оброк до 11 сати ујутру и одлазак у кревет до 8.30 увече.

Џонсон једе два оброка на бази целовитих биљних намирница: суперзеленило које укључује кувани броколи, карфиол, печурке и бели лук, те пудинг од орашастих плодова са чија семенкама, макадамијима и бобичастим воћем.

Он свакодневно узима више од 100 пилула, користи третмане за кожу, терапију црвеним светлом, а његова телесна маст је мања од седам одсто. Такође, престао је да пије алкохол и излази увече.

Овај ригорозни режим довео је до тога да Џонсон тврди да је „преокренуо” своје биолошке године, са срцем неког десет година млађег и плућним капацитетом особе од 18 година.

Вегански стил живота

Џонсон, стручњак за дуговечност, поделио је на друштвеним мрежама видео у којем описује тренутак када је „пукао” и прешао на исхрану засновану на биљкама.

У том видео-снимку, Џонсон је испричао како је цело своје детињство и одрасли живот ловио животиње, све док није дошао до кључног тренутка који је променио његов поглед на исхрану.

„Био је један тренутак који се посебно издвојио, када сам ишао у лов на јелена и пуцао у њега”, објаснио је Џонсон. „Пришао сам му након што сам га погодио… видео сам ово величанствено биће како дише, и једноставно сам се сломио. Био сам одговоран за одузимање његовог живота… Пукао сам”, рекао је Џонсон.

Џонсон је оснивач биотехничке компаније Blueprint, која званично не прописује веганизам, већ се често дозвољавају мале количине животињских протеина или додатака животињског порекла. Ипак, Џонсон истиче да он сам стриктно прати биљну исхрану.

„Постао сам веган јер верујем – или се надам – да како интелигенција напредује у овом делу универзума, са њом ће доћи и саосећање. Знам, ако неко једе месо, то је у реду, нека ради шта жели. За мене је то стварно дошло до сржи”, наставио је Џонсон. „Желим само да напоменем да покушавам да унесем саосећање у свој живот колико год могу.”

Немој умрети: Нетфлиx приказује документарац о милијардеру и биохакеру

Милијардер који живи на биљној исхрани главни је лик у новом Netflix-овом документарцу под називом Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever, који прати његове покушаје да живи дуже од 200 година.

Џонсон, који годишње троши два милиона долара на своје напоре у вези са дуговечношћу, отворено дели своје праксе путем своје Blueprint компаније, нудећи медицинске тестове, суплементе, планове за вежбање и рецепте.

Према Netflix-у, документарац се бави и „већим питањима о нашем страху од смртности и дугим схватањима о старењу”. Дуговечност и старење постали су популарне теме у последњим годинама, а многе студије повезују биљну исхрану са нижим стопама смртности.