ОПРЕЗ! НЕКЕ ПЕЧУРКЕ СЕ ЈЕДУ САМО ЈЕДНОМ Како да препознате оне свеже и јестиве?

Постоји неколико једноставних знакова који вам могу помоћи да одаберете најбоље и безбедне печурке

Печурке су укусна и хранљива намирница која може обогатити многа јела – од супа и сосова до паста и омлета. Ипак, није свака печурка сигурна за јело, па је веома важно научити како препознати да су свеже и јестиве.

Погрешан избор може изазвати озбиљне здравствене проблеме, па је пажња приликом куповине или брања кључна. Срећом, постоји неколико једноставних знакова који вам могу помоћи да одаберете само најбоље и безбедне печурке.

Прегледајте боју и изглед

Прва ствар на коју треба обратити пажњу је боја и целокупан изглед печурке. Свеже печурке имају чврсту и равномерну боју, без тамних мрља или промена које могу указивати на кварење.

Капица треба бити чврста и затворена, а ножица еластична и без знакова труљења. Ако печурка има слузаву површину, неугодну арому или промене у текстури, најбоље је да је не једете.

Проверите мирис и текстуру

Свеже печурке имају пријатан, благ и земљани мирис. Ако осетите киселкаст, гњилежан или непријатан мирис, то је јасан знак да нису за конзумацију.

Текстура треба да буде чврста и еластична – печурке које се лако ломе, омекшале или постале гумене нису свеже. Лагано притискање капице и ножице може помоћи да процените стање, али пазите да не притискате превише и не оштетите плод.

Обратите пажњу на порекло и услове чувања

Без обзира да ли купујете или берете печурке, проверите њихово порекло и услове складиштења. Куповне печурке треба да буду у хладном и проветреном простору, најбоље у оригиналном паковању или у фрижидеру.

Дивље печурке је важно брати само ако сте сигурни у врсту и њену јестивост, или ако имате поуздано знање или водича. Никада не конзумирајте печурке које не препознајете, јер то може бити врло опасно.

