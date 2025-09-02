ВИТАМИН Д НИЈЕ САМО ЗА ЈАКЕ КОСТИ! Може успорити старење, али... ПОСТОЈИ ЗАМКА која се не смете занемарити
Узимање суплемената витамина Д могло би да помогне да се заштите делови наших хромозома који успоравају старење, што буди наду да би нас „витамин сунца“ могао одржати здравијима дуже, показују резултати недавне студије.
Истраживачи су открили да узимање 2.000 јединица витамина Д (стандардне мерне јединице за витамине) дневно помаже у одржавању теломера – ситних структура које делују попут пластичних капица на пертлама, штитећи нашу ДНК од оштећења сваки пут када се ћелије деле.
Теломере се налазе на крају сваког од наших 46 хромозома и сваки пут када се ћелија реплицира, они се скраћују. Када постану прекратки, ћелије се више не могу делити и на крају умиру.
Научници су довели у везу краће теломере са неким од најстрашнијих болести које се код човека јављају у старости укључујући рак, срчана обољења и остеоартритис. Пушење, хронични стрес и депресија изгледа да убрзавају скраћивање теломера, док упални процеси у телу такође узимају свој данак.
Добро је познато да је витамин Д неопходан за здравље костију, а на тај начин помаже нашем телу да апсорбује калцијум. Деци, тинејџерима и људима са тамнијом кожом или онима који се слабије излажу сунцу потребне су дидатне количине за изградњу и одржавање јаких костију.
Такође, витамин Д јача и наш имуни систем. Анализом доказа стручњаци су утврдили да суплементи витамина Д могу учинити да се прореде респираторне инфекције, посебно код људи који имају дефицит овог витамина.
Прва истраживања чак сугеришу да би могао помоћи у спречавању аутоимуних болести попут реуматоидног артритиса, лупуса и мултипле склерозе, иако су потребна додатна испитивања.
Будући да упални процеси оштећују теломере, антиинфламаторни ефекти витамина Д могли би да буду објашњење његове заштитне улоге.
У студији коју су спровели стручњаци Универзитета Аугуста у САД, праћени су параметри 1.031 особе просечне старости 65 година током пет година. Мерене су њихове теломере на почетку, после две године и после четири године. Половина учесника студије узимала је 2.000 јединица витамина Д дневно, док је друга половина добијала плацебо.
Резултати су показали да су теломере биле очуваније за 140 базних парова у групи испитаника који су узимали витамин Д, у поређењу са контролном групом која је уносила плацебо.
Претходна истраживања су открила да се теломере природно скраћују за око 460 базних парова током једне деценије, што сугерише да би заштитни ефекат витамина Д могао бити заиста значајан.
Ово није прво откриће које је показало наду у овој области. Раније студије су показале сличне користи, док је медитеранска исхрана – богата антиинфламаторним хранљивим материјама – такође доведена у везу са дужим теломерама.
Али… (увек постоји неко али)
Упркос добрим вестима, постоје важне напомене које прате дужину теломера. Неки истраживачи упозоравају да изузетно дуге теломере заправо могу повећати ризик од болести, што сугерише да постоји идеална вредност коју још увек нисмо открили.
Такође, још једно важно питање је – која је права доза? Истраживачи из Аугусте користили су 2.000 интернационалних јединица дневно, што је много више од тренутно препоручене дозе од 600 ИЈ за особе млађе од 70 година и 800 ИЈ за старије особе. Па ипак, друга истраживања сугеришу да би чак и 400 ИЈ могло помоћи у спречавању прехладе.
Стручњаци кажу да оптимална доза вероватно зависи од индивидуалних фактора, укључујући постојеће нивое витамина Д, исхрану и како витамин реагује са другим хранљивим материјама.
Иако је откриће за научну јавност изузетно интересантно и узбудљиво, прерано је кренути са узимањем високих доза витамина Д у нади да ће се успорити старење. Најјачи докази за здраво старење и даље указују на оно што већ добро знамо: уравнотежена исхрана, редовно вежбање, квалитетан сан, неконзумирање дувана и дуванских производа и управљање стресом, што све природно подржава здравље теломера.
Међутим, ако вам недостаје витамина Д или имате повећан ризик од остеопорозе и других болести костију, суплементи остају разумно решење поткрепљено деценијама истраживања.
Како научници настављају да откривају мистерије старења, улога витамина Д у одржавању здравља и виталности наших ћелија може се показати као само један део много веће слагалице.
