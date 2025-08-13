ЗАБОРАВИТЕ НА 10.000 КОРАКА! Нови јапански тренд ХОДАЊА осваја жене и ЧИНИ ТЕЛО виткијим без трчања и теретане
Ако вас не привлачи помисао на дизање тегова или трчање на траци у теретани, можда ће вам најновији тренд вежбања који доминира друштвеним мрежама помоћи: јапанско интервално ходање.
Идеја ходања је једноставна: наизменично комбинујте 3 минута брзог и 3 минута спорог хода, идеално 30 минута одједном.
"Брзи темпо ходања је обично довољно брз да не можете да користите дуге реченице", рекао је др Кристијан Карстофт, ванредни професор на Универзитету у Копенхагену, који је проучавао ову методу, "А онда су спори интервали толико спори да се можете опоравити".
Додао је да људима често може да буде тешко да ходају довољно споро током ових интервала.
Карстофт је рекао да је приступ посебно погодан за људе склоне повредама при трчању, јер ходање мање оптерећује зглобове, или за особе средње или старије доби које не тренирају редовно.
Људи који су већ у прилично доброј форми, рекао је, требало би да трче или џогирају у интервалима како би осетили сличне користи.
Режим је сличан високоинтензивном интервалном тренингу (HIIT). Др Шон Филипс, професор спорта и физиологије вежбања на Универзитету у Единбургху, рекао је: "Високоинтензивно вежбање може дати сличне користи као и вежбање умереног интензитета, али у краћем временском оквиру (или) с мањим обимом вежбања. Коришћење високог интензитета даје телу већи подстицај за прилагођавање".
Међутим, не могу сви да практикују овај темпо. Филипс је рекао да би људи који су мање активни или у форми требало да почну с нормалним ходањем, а затим да постепено прелазе на интервално ходање.
"Један од начина за успешно извођење високоинтензивног тренинга јесте да то радите са наизменичним интензитетима, што значи тренинг заснован на интервалима", рекао је Карстофт.
Иако је интервално ходање високог интензитета недавно постало популарно на ТикТоку, где ентузијасти деле видео-снимке себе како озбиљно корачају градским парковима, идеја датира више од 20 година уназад када су научници у Јапану почели да је проучавају код особа средње и старије животне доби.
Према једној јапанској студији, која је обухватила анализу података 139 здравих учесника просечне старости од 63 године, људи који су вежбали интервално ходање високог интензитета четири или више дана у недељи током периода од пет месеци повећали су свој аеробни капацитет, што указује на побољшање физичке спремности.
Штавише, ова побољшања су била већа него код учесника који су вежбали ходање континуираног, умереног интензитета или који нису вежбали ходање.
Студија је такође сугерисала да интервално ходање високог интензитета може смањити крвни притисак и повећати снагу зглобова.