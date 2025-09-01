ЗАТРУДНЕЛА ПА СЕ НА ПРВОМ ПРЕГЛЕДУ ШОКИРАЛА Ово се дешава једном у 100.000 случајева
Након што су заједно провели 10 година, Џослин Галвез и Ник Џан одлучили су да је време да оснују породицу.
У јануару, верени пар из Калифорније заједно је отишао на први преглед код гинеколога. Током рутинске контроле, сазнали су да не чекају једну, већ три бебе.
Ретка трудноћа са високим ризиком
Месец дана касније потврђено је да Џослин носи идентичне тројке, што се дешава у једном од 100.000 до милион случајева. Пошто су све три девојчице делиле исту постељицу, трудноћа је била високоризична. Лекари су упозорили да би бебе могле да се роде превремено и да ће вероватно провести неколико недеља на интензивној нези.
Трудноћа пуна опреза
Због велике неизвесности, пар је првих неколико месеци крио вест чак и од најближих. Тек када су ризици постали мањи, поделили су срећу са породицом и пријатељима, што је довело до чак четири baby shower прославе.
Долазак тројки
Џослин је 25. јуна, у 33. недељи трудноће, царским резом родила три девојчице - Сјену, Роуз и Лили. Бебе су рођене у размаку од 45 секунди, свака тешка око 1,5 килограма, и одмах су пребачене у инкубатор.
Први сусрет са бебама
Иако није могла одмах да их додирне, мајци је омогућено да их види неколико сати након порођаја. "Нису били тренуци као из филмова, али биле су здраве и то је било најважније", испричала је Џослин.
Девојчице су из болнице излазиле једна по једна: Сјена после 21 дана, Лили после 24, а Роуз након 30 дана. Данас су све код куће, заједно са родитељима.
Изазови и срећа родитељства
Родитељима није лако са три бебе одједном, али кажу да се већ добро сналазе. Ник открива да их разликују по величини и понашању: Сјена је најмања, Роуз највећа, а Лили је негде између.
Џослин и Ник истичу да су захвални медицинском тиму из УЦЛА болнице, као и породици која им помаже. Венчање су одложили, али су уверени да сада имају оно најважније - породицу.