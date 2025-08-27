НЕПОТРЕБНА ПОЛИТИЗАЦИЈА, СТВАРИ СУ ЈУЧЕ ЕСКАЛИРАЛЕ Декан Филозофског факултета дан након нереда и напада на полицију: "Почињу припреме за наставу и испитне рокове"
Дан након протеста и инцидената испред Филозофског факултета у Новом Саду, декан ове установе Миливој Алановић каже да се ситуација смирила и да ће запослени почети припреме за наставу и испитне рокове.
-Наш план јесте да почнемо са спремањем зграде јер нама почињу испити од 1. септембра и то јеједан од основних разлога због чега смопрактично били принуђени да предузмемо ове мере. Комуникација са студентима у последњих месец дана није била таква да је обећавала позитиван исход и договор у смислу да они наставе своје активности у згради а да са друге стране и ми несметано одржавамо пре свега испите у згради факултета. Они су изричито били против премда је неколико пута упућиван позив да се настави комуникација и да се преиспита таква одлука. Јер и ми имамо податак да се велики број студената обраћа наставницима,управи и службама и врло су заинтересовани за организовање испита, а ми испите не можемо организовати у овим околностима ван зграде, посебнокад крене нова школска година јер и све школе крећу са наставом и нема слободних објеката где би то могло да се спроведе – каже Алановић.
Према његовим речима оно што се дешавало јуче и ноћас јесте нека врста ескалације и непотребне политизације целог овог проблема.
-Додуше то није само јуче већ траје девет месеци. Ја лично и моје колеге инсистирамо да је ово једно чисто академско питање које нема апсолутно никакве везе са политиком зато што ја не видим на чију би политичку корист ишла пропаст једног факултета који има пуних 70 година рада – навео је Алановић.
Он тврди да опстанак Филозофског факултета на академској мапи наше земље зависи управо од тога хоће ли И како ће се у тим околностима нормализовати рад.
-Имамо још две радне недеље да завршимо наставу, а онда имамо до краја октобра читав низ испитних рокова. Без тога ми нећемо моћи да окончамо ову школску годину, а ако не завршимо са испитима не можемо почети ни нову школску годину и то би заиста у незавидан положај ставило наш факултет. Ако се има у виду да су многи факултети у Београду, Крагујевцу и Нишу нормализовали свој рад и већ увелико одржавају испите у својим зградама факултета онда можете мислити колико је деликатна позиција Филозофског факултета -рекао је Алановић.
Он каже да је и током протеста било комуникације са студентима, али да није било договора.
-Морам нагласити, због безбедности људи који су у згради ми смо предлагали да студенти пошаљу своје представнике, али су они инсистирали да дођу сви присутни што би заиста у тим тензичним околностима угрозило безбедност људи. Ја морам рећи да је ту било и наших колегиница, дакле жена млађих и старијих којима није било свеједно да неколико стотина људи слушају испред саме зграде факултета. Студенти су на томе инсистирали, ми смо предлагали да то буде ипак неки скраћени формат између осталог и због тога што студенти одлучују на пленуму, а не током директних разговора, а ми смо предлагали да пошаљу своје представнике што бисмо учинили и ми – навео је декан и додао даје канал за комуникацију отворен.
-Наравно намеравамо да постигнемо конструктиван договор који ће омогућити да установа нормално функционише, да студенти своје активности организују тако да се ускладе са одржавањем испита у згради факултета и ја се надам да ћемо успети у току ових дана. Неке наше колеге су покренуле петицију како би се у тај дијалог укључиле и наше колеге које имају добру комуникацију са студентима и сматрам да је то одлична идеја и добродошао је свако ко може да помогне у том смислу – поручио је Алановић.