overcast clouds
25°C
27.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1699
usd
100.722
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СКАНДАЛ ЗА ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, ДЕКАН УШАО И ЗАТЕКАО СВИЊАЦ! Вучевић о дивљаштву блокадера: Невероватне ствари! Открио и намере Бачулова и Погачара

27.08.2025. 09:36 09:54
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
miloš
Фото: Дневник

Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања изјавио је да су блокадери у Новом Саду на Филозофском факултету направили скандал.

Вучевић је истакао да га је посебно заболело оно што је Додик доживео на утакмици.

- Како можете да звиждите у Београду човеку кога прогањају јер чува РС? То је пораз за нашу нацију, државу. Они су себе убедили преко својих медијских група, платформе за лажи и обмане, Н1 и Нова С, они воде директну кампању против Србије. Они су убедили грађане да је нормално да желе смрт председнику државе, да се иде на куће. Они живе на злу, на несрећи. Нама су трагедију у Новом Саду искористили да нам растуре државу. За све то време имамо све што се дешава у БиХ и на КиМ. Све је пред нама, а ми морамо да се забавимо чињеницом да ли ће неко ући на факултет. Ово је скандал за Филозофски факултет, ушао је декан и затекао свињац. То није кров над главом, то је место где треба да уче. Још ми је горе хаос који сам видео унутра, неодржавање хигијене и уништавање зграде. Невероватне ствари. Бачулов, Погачар, ће сад сад да избаце декана са свог факултета. Шта они имају с Филозофским факултетом? Кад би неко убио неког било би идеално - рекао је Вучевић.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

Милош Вучевић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО) ПОЛИЦИЈА СТИГЛА ИСПРЕД ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА Група студената блокадера ушла у зграду ДЕКАН АЛАНОВИЋ И ПРОФЕСОРИ И ДАЉЕ УНУТРА
2

(ФОТО) ПОЛИЦИЈА СТИГЛА ИСПРЕД ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА Група студената блокадера ушла у зграду ДЕКАН АЛАНОВИЋ И ПРОФЕСОРИ И ДАЉЕ УНУТРА

26.08.2025. 20:32 20:41
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ИЗБАЦИО БЛОКАДЕРЕ ИЗ ЗГРАДЕ Професори утврђују у каквом је стању зграда
филозоф

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ИЗБАЦИО БЛОКАДЕРЕ ИЗ ЗГРАДЕ Професори утврђују у каквом је стању зграда

26.08.2025. 08:47 09:21
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) ХАОС У НОВОМ САДУ: Бачулов у првим редовима током напада на полицију испред Филозофског факултета
2

(ВИДЕО) ХАОС У НОВОМ САДУ: Бачулов у првим редовима током напада на полицију испред Филозофског факултета

26.08.2025. 21:43 21:47
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО/ВИДЕО) ЛИСИЦА ЛУТА ХОДНИЦИМА, У СЛУШАОНИЦАМА СЕКТАШКА ОБЕЛЕЖЈА Ево шта су све пронашли јутрос у просторијама Филозофског факултета у Новом Саду, блокадери за собом оставили хаос!
1

(ФОТО/ВИДЕО) ЛИСИЦА ЛУТА ХОДНИЦИМА, У СЛУШАОНИЦАМА СЕКТАШКА ОБЕЛЕЖЈА Ево шта су све пронашли јутрос у просторијама Филозофског факултета у Новом Саду, блокадери за собом оставили хаос!

Након што је јутрос декан Филозофског факултета у Новом Саду, Миливој Алановић, заједно са групом професора ушао у зграду и променио браву, унутрашња блокада је фактички окончана — али призори који су их сачекали унутра шокирали су присутне.
26.08.2025. 09:32 10:42
Више о теми
ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ИЗБАЦИО БЛОКАДЕРЕ ИЗ ЗГРАДЕ Професори утврђују у каквом је стању зграда
филозоф

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ИЗБАЦИО БЛОКАДЕРЕ ИЗ ЗГРАДЕ Професори утврђују у каквом је стању зграда

(ФОТО) СРАМОТНО! СТУДЕНТИ БЛОКАДЕРИ ПРЕСЕКЛИ СТРУЈУ НА ФИЛОЗОФСКОМ- 25 пленумаша омета 5.000 студената да наставе студирање

(ФОТО) СРАМОТНО! СТУДЕНТИ БЛОКАДЕРИ ПРЕСЕКЛИ СТРУЈУ НА ФИЛОЗОФСКОМ- 25 пленумаша омета 5.000 студената да наставе студирање

Волим
0
Коментар
0
Сачувај