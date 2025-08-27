СКАНДАЛ ЗА ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, ДЕКАН УШАО И ЗАТЕКАО СВИЊАЦ! Вучевић о дивљаштву блокадера: Невероватне ствари! Открио и намере Бачулова и Погачара

Вучевић је истакао да га је посебно заболело оно што је Додик доживео на утакмици.

- Како можете да звиждите у Београду човеку кога прогањају јер чува РС? То је пораз за нашу нацију, државу. Они су себе убедили преко својих медијских група, платформе за лажи и обмане, Н1 и Нова С, они воде директну кампању против Србије. Они су убедили грађане да је нормално да желе смрт председнику државе, да се иде на куће. Они живе на злу, на несрећи. Нама су трагедију у Новом Саду искористили да нам растуре државу. За све то време имамо све што се дешава у БиХ и на КиМ. Све је пред нама, а ми морамо да се забавимо чињеницом да ли ће неко ући на факултет. Ово је скандал за Филозофски факултет, ушао је декан и затекао свињац. То није кров над главом, то је место где треба да уче. Још ми је горе хаос који сам видео унутра, неодржавање хигијене и уништавање зграде. Невероватне ствари. Бачулов, Погачар, ће сад сад да избаце декана са свог факултета. Шта они имају с Филозофским факултетом? Кад би неко убио неког било би идеално - рекао је Вучевић.