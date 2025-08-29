У СКЛАДУ СА 11. ЦИЉЕМ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА Снажне локалне заједнице за бољу будућност свих њених чланова
Више од половине светског становништва данас живи у урбаним подручјима. Како би градови постали безбедни и одрживи, неопходно је обезбедити сигурно и приступачно становање и уређење околине.
Поред тога, потребно је улагање и у квалитет живота људи. Зато је важно да развој заједнице буде приоритет, не само држава, већ и свих друштвено одговорних компанија и појединаца. Уједно, подршка заједници један је од циљева одрживог развоја УН којим се позива на сузбијање сиромаштва и заштиту планете, те достојанствен живот свих људи.
Ови циљеви су полазна основа у области одрживог развоја и за компанију НИС, која својим деловањем настоји да допринесе њиховом остварењу. Такав приступ потврђују и резултати компаније, садржани у Извештају о одрживом развоју НИС-а за 2024. годину, а којим је обележено 15 година континуираног и транспарентног извештавања на ту тему. У складу са међународним ГРИ (Global Reporting Initiative) стандардима, извештај, верификован од стране независне ревизорске куће ТПА Ревизија д.о.о, осигурава јавности целовит увид у постигнућа НИС-а и нарочито истиче најважније принципе компаније – транспарентност у раду, подршку и партнерски однос са локалним заједницама широм Србије.
Заједница као приоритет
Препознајући значај бриге о заједници, компанија НИС реализује низ програма друштвене одговорности, а један од њих је и програм „Заједници заједно“. Циљ овог програма је подршка пројектима у чијем фокусу су сви чланови друштва, са акцентом на децу и младе, као и подршка развоју локалне заједнице са посебном бригом о унапређењу заштите животне средине.
У жељи да пружи подстрек у коришћењу обновљивих извора енергије у локалним заједницама, НИС је прва компанија у Србији која је самостално спровела и финансирала конкурс намењен изградњи соларних електрана на објектима установа од јавног значаја у 13 партнерских градова и општина широм наше земље. Са тим циљем, НИС је у оквиру прошлогодишњег циклуса програма „Заједници заједно“ издвојио 144,5 милиона динара, а подржани пројекти омогућавају да 40 јавних установа које послују у области образовања, здравства, социјалне заштите, културе и спорта, самостално производе „зелену“ електричну енергију, доприносећи на тај начин постизању вишег стандарда одрживости и одговорном односу према природним ресурсима.
Своју посвећеност друштвено одговорном пословању НИС потврђује и бројим акцијама Клуба волонтера, у оквиру ког готово 2.000 запослених компаније своје време и труд поклањају другима. Од различитих еколошких акција, преко подршке установама и организацијама које брину о најрањивијим члановима заједнице, до традиционалних хуманитарних активности – волонтери НИС-а симбол су солидарности и бриге према члановима своје заједнице.
Залагање волонтера потврђује и да је одрживост много више од пословног циља – она је култура заснована на заједништву и одговорности. Само током 2024. године, у циљу креирања хуманијег друштвеног амбијента и постизања вишег нивоа социјалне и еколошке одговорности, чланови Клуба волонтера НИС-а донирали су заједници више од 600 сати волонтерског рада.
Како у овој компанији наводе, НИС ће наставити да креира и спроводи пројекте који доносе добробит заједници у којој живимо данас, остављајући тако бољи свет за генерације које долазе.