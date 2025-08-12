ЊЕГОШ ПЕТРОВИЋ ИСПУНИО ОБЕЋАЊЕ И ПОКАЗАО ТИМСКИ ДУХ: „Прихватам Алексин изазов, видећемо ко ће да постигне гол сезоне“
Поред Алексе Вукановића, јунака сусрета и једног од твораца победе Војводине над ОФК Београдом (2:1), изузетно добру партију на терену Спортског центра ФСС-а у Старој Пазови, у победничкој екипи пружио је Његош Петровић.
Пуно је претрчао, борио се као лав за сваку лопту, али је и доказао да је човек од речи и да у њему не постоји ни трунка завидности. Иако је баш он требао да изведе пенал, после којег су Новосађани повели 1:0, препустио је то Јусуфу Бамиделеу.
- Нема ту посебне тајне – открио је Петровић. – Деле ме је питао да он шутира с беле тачке и у Суботици, али сам то, као капитен, учинио ја. Том приликом обећао сам му да ће прву следећу најстрожу казну да изведе он и обећање сам испунио, а Деле је постигао гол. И тај занимљиви детаљ, ето, показује какав међусобни однос негујемо и имамо у свлачионици.
Сложио се Његош да је сусрет у Старој Пазови био веома тежак и да Војводина до нова три бода није дошла лако.
- Сусрет је заиста био тежак, па сам срећан што смо освојили три нова бода. Можете и сами да осетите колико нам све ово значи, нарочито после прошле сезоне, која је била онаква каква је била. ОФК Београд има веома добру екипу, уз то је лоше стартовао у првенству, и, како данас сви играју фудбал, у сваком сусрету мораш да будеш на 100 одсто, ако желиш да победиш. Као екипа, показали смо чврст карактер, али и то колико смо желели да победимо.
О томе шта је то пресудило на путу Новосађана ка трећем тријумфу у новом првенству, младић из Крупња је казао:
Прихватам Алексин изазов
У прошлој сезони Његош Петровић био је задужен за прелепе голове Војводине. Овог пута, међутим, Алекса Вукановић постигао је феноменалан погодак, могуће да ће он конкурисати и за гол сезоне.
- Јако ми је драго због Алексе, јер само он зна кроз шта је све прошао после повреде предњих укрштених лигамената – искрен је био Његош. – Имао сам идентичну озледу и знам колико је тешко изаћи из ње, посебно у његовим годинама. Вукановић је велики професионалац, карактер који је потребан нашој екипи и сав сам се најежио због начина на који је постигао гол. Потрудићу се, међутим, да му ускратим награду за најлепши гол сезоне и надам се да ћу у наредним сусретима постићи и лепши погодак.
- Био је то, по мени, наш разговор у полувремену, када смо се сви међусобно погледали и приметили да се у неким тренуцима лоше осећамо на терену. То је била последица истрачних транзиција и договорили смо се да у таквим ситуацијама будемо максимално сконцентрисани. То је био један од пресудних детаља, који нам је омогућио да се на крају радујемо.
Ипак, у финишу утакмице, после измена у саставу, па и његове, Војводина је имала проблема да сачува вођство од 2:1, иако су играчи из Српске Атине имали играча више на терену.
- Најискреније, пад у игри почео је и пре него што сам напустио игру. Никако нисмо успевали да станемо на лопту и смиримо игру и на томе ћемо морати додатно да радимо и, надам се, напредујемо, како нам се сличне ситуације више не би понављале. Свесни смо да имамо играчки квалитет, али, у односу на прошлу сезону, нисмо поседовали одговарајући карактер и на томе смо доста радили. Сада треба да будемо мирни, да останемо чврсто на земљи, свесни да ће бити јако тешко да задржимо ритам у који смо ушли и да не дозволимо ривалима да нам узму оно што имамо.
Пред Војводином је у суботу захтевна утакмица с Јавором, упркос чињеници да тим из Ивањице још увек није успео да освоји ни бод.
- Поновићу: данас сви играју фудбал, а најбољи пример за то је Радник из Сурдулице, тим који је упутио чак 26 удараца на гол, у дуелу са ТСЦ-ом. Свесни смо да нам против Јавора неће бити лако и позвао бих навијаче у Новом Саду да дођу на стадион „Карађорђе“ у што већем броју. Верујем да смо заслужили њихову подршку, иако, наравно, још нисмо завредели да напунимо наш стадион. Нашим играма и резултатима, причао сам о томе и током прошле сезоне, ми „говоримо“ о томе да ли заслужујемо или не, њихову пажњу. Када би их било бар 4.000 на трибинама, било би то сјајно, а онда и да остваримо, и заједнички прославимо, жељену победу над Јавором – поручио је Његош Петровић
А. Предојевић