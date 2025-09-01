clear sky
Јовић открио шта је Богдановић рекао "орловима"

01.09.2025. 22:56 22:59
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Српски кошаркаш Никола Јовић говорио је о Богдану Богдановићу, за ког је Евробаскет завршен.

Капитен "орлова" повредио је задњу ложу и неће бити на располагању селектору Светиславу Пешићу.

"Није лако без њега као што је Стефан рекао малопре, Боги је стварно синоћ провео то неко време са нама покушао да нам објасни да се и без њега и може и мора једноставно и да некако и одиграмо што више мислећи на њега стварно. Он је неко ко је сигурно у својој каријери заслужио да буде ту. Сад ево кад имамо оваку екипу и кад се створио тај ето неки 'хајп' некако да нас води до те, надамо се златне медаље", рекао је Јовић и додао:

"Али, ето нажалост све се некако дешава с разлогом, не знамо што се ово десило, али надамо се да ће он извући најбоље из овога. Ми морамо да наставимо да будемо добри и да наставимо да играмо што бољу кошарку, данас све то је било океј, сигурно смо могли боље".

Евробаскет Никола Јовић богдан богдановић
Спорт Кошарка
