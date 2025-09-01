ЛЕТОНИЈА "ПРЕСЛИШАЛА" ПОРТУГАЛЦЕ:  МВП полувреме Порзингиса

Изабраници Луке Банкија су одиграли комплетну утакмицу и без стреса дошли до другог тријумфа на Европском првенству.

Преузела је Летонија контролу од самог почетка меча, када је кокетирала са двоцифреном предности, али је Португал одиграо сјајан финиш прве деонице и спустио се на само поен разлике. Ипак, преломан моменат је била друга четвртина, коју је домаћа селекција решила у своју корист 27:7. Блистао је Кристапс Порзингис, прва виолина Летонаца. Од тог ударца Португал није могао никако да се опорави, иако су Кета и Лисбоа покушавали да спусте предност, међутим, имала је противничка репрезентација одговор на све. Дошло је до малог опуштања код Летонаца у последњој деоници, када је све било решено, па је Португал смањио разлику, али су изабраници Луке Банкија и поред тога привели меч крају без проблема.

Најефикаснији у победничком саставу био је Порзингис са 21 поеном, од тога 17 у првом полувремену, и девет скокова, а пратили су га Давис Бертанс са 14, Шмитс 13 и Даирис Бертанс са 11. Код Португалаца се истакао Лисбоа са 17 поена и Кета са 16, уз седам скокова.

Последње, пето коло у групи А на програму је у среду, а састаће се: Естонија - Португалија (13.45), Чешка - Летонија (17) и Србија - Турска (20.15).