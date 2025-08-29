overcast clouds
25°C
29.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1749
usd
100.4328
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СВЕТИСЛАВ ПЕШИЋ КРИТИЧАН ПОСЛЕ ДУЕЛА СА ПОРТУГАЛИЈОМ: Надам се да је ово последњи пут да смо играли овако, опростићу Петрушеву

29.08.2025. 23:16 23:19
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
pesic
Фото: fiba.basketball

Селектор кошаркашке репрезентације Србије Светислав Пешић изјавио је после победе против Португалије на Европском првенству да "орлови" нису били фокусирани и додао да се нада да је ово последњи пут да је његова екипа тако одиграла.

Кошаркаши Србије победили су вечерас у Риги селекцију Португалије резултатом 80:69 у другом колу групе А на Европском првенству.

"Видели сте утакмицу, ако немате довољно фокуса, онда не можете да играте. Нисмо били спремни да играмо тако вечерас. Мислим и надам се да је ово последњи пут да играмо овако као вечерас. Ово није кошаркашка репрезентација Србије. Ово вечерас је било све супротно у односу на први меч са Естонијом. Велика су очекивања наравно и то је тешко, не можете очекивати да сви играју као ми на претходним мечевима пријатељским и такмичарским", рекао је Пешић на конференцији за медије.

Он је навео да репрезентација Србије мора да извуче поуке из утакмице вечерашње утакмице.

"Најважније је као и увек што смо победили, али нисмо срећни само да добијемо, него морамо да напредујемо из меча у меч. Имамо велика очекивања од себе, не од других. Морамо да покажемо више фокуса, да будемо спремни за наставак првенства. Све поштујемо, а посебно себе", изјавио је селектор Србије.

Пешић је додао да не зна стање повреде Богдана Богдановића и да очекује резултате медицинског тима.

Селектор Србије је поручио да се нада да је Филип Петрушев научио шта не треба да ради након што је искључен у првој четвртини због ударца лактом.

"То није питање кошарке већ дисциплине и респекта према екипи и према њему самом. Он је репрезентивац Србије и док сам ја тренер то је забрањено. Опростићу му сада, зато што се то дешава. Репрезентативац Србије не сме да прави такве инциденте", рекао је Пешић.

Он је навео да је првенство компликовано и дуго, али да шампиони не траже изговор.

"Сваки дан се игра, сигурно да није лако задржати стално фокус. Летонија је имала огроман притисак на утакмици против Турске јер је домаћин. Исто је код нас у Србији, велика су очекивања, могу мислити како је њима. Видели сте како је било на другој утакмици, они су помислили као и ми да ће лако да добију па да иду на меч са Србијом, пошто се игра за мање од 24 сата па се мало штедиш и све је то разумљиво за екипе које неће да буду шампиони. Шампиони не траже изговор", изјавио је Пешић и додао "да је забринут и кад победи јер увек може боље".

guduric
Фото: fiba.basketball

Кошаркаш Србије Марко Гудурић рекао је да је Португалија одиграла чврсту и физичку утакмицу.

"Честитао бих Португалу јер су одиграли чврсту, физичку утакмицу, ми морамо да будемо бољи и спремнији и бићемо. Ако не извучемо ништа онда није добро. Као што сам рекао, увек нам се деси овако једна утакмица из које изађемо бољи и надам се да ће тако бити и овога пута", навео је Гудурић.

Кошаркаши Србије играће сутра од 17 часова против Летоније у трећем колу групе А на Европском првенству.

Евробаскет светислав пешић кошаркаши србије
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НИКОЛА ЈОВИЋ: "Морамо да изгледамо боље"; ВАЊА МАРИНКОВИЋ: "Да се опасуљимо после овакве утакмице"
jovic

НИКОЛА ЈОВИЋ: "Морамо да изгледамо боље"; ВАЊА МАРИНКОВИЋ: "Да се опасуљимо после овакве утакмице"

29.08.2025. 23:10 23:13
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СЕЛЕКТОР ПОРТУГАЛИЈЕ МАРИО ГОМЕШ: "Србија је Србија"; ДИОГО БРИТО: "Петрушев ме ударио песницом у стомак"
gomes

СЕЛЕКТОР ПОРТУГАЛИЈЕ МАРИО ГОМЕШ: "Србија је Србија"; ДИОГО БРИТО: "Петрушев ме ударио песницом у стомак"

29.08.2025. 22:58 23:01
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НОВА ПОБЕДА КОШАРКАША СРБИЈЕ Португалија се показала као достојан противник БРИГЕ ЗБОГ ПОВРЕДЕ КАПИТЕНА
srbija

НОВА ПОБЕДА КОШАРКАША СРБИЈЕ Португалија се показала као достојан противник БРИГЕ ЗБОГ ПОВРЕДЕ КАПИТЕНА

29.08.2025. 20:36 22:35
Волим
0
Коментар
0
Сачувај