СВЕТИСЛАВ ПЕШИЋ КРИТИЧАН ПОСЛЕ ДУЕЛА СА ПОРТУГАЛИЈОМ: Надам се да је ово последњи пут да смо играли овако, опростићу Петрушеву
Селектор кошаркашке репрезентације Србије Светислав Пешић изјавио је после победе против Португалије на Европском првенству да "орлови" нису били фокусирани и додао да се нада да је ово последњи пут да је његова екипа тако одиграла.
Кошаркаши Србије победили су вечерас у Риги селекцију Португалије резултатом 80:69 у другом колу групе А на Европском првенству.
"Видели сте утакмицу, ако немате довољно фокуса, онда не можете да играте. Нисмо били спремни да играмо тако вечерас. Мислим и надам се да је ово последњи пут да играмо овако као вечерас. Ово није кошаркашка репрезентација Србије. Ово вечерас је било све супротно у односу на први меч са Естонијом. Велика су очекивања наравно и то је тешко, не можете очекивати да сви играју као ми на претходним мечевима пријатељским и такмичарским", рекао је Пешић на конференцији за медије.
Он је навео да репрезентација Србије мора да извуче поуке из утакмице вечерашње утакмице.
"Најважније је као и увек што смо победили, али нисмо срећни само да добијемо, него морамо да напредујемо из меча у меч. Имамо велика очекивања од себе, не од других. Морамо да покажемо више фокуса, да будемо спремни за наставак првенства. Све поштујемо, а посебно себе", изјавио је селектор Србије.
Пешић је додао да не зна стање повреде Богдана Богдановића и да очекује резултате медицинског тима.
Селектор Србије је поручио да се нада да је Филип Петрушев научио шта не треба да ради након што је искључен у првој четвртини због ударца лактом.
"То није питање кошарке већ дисциплине и респекта према екипи и према њему самом. Он је репрезентивац Србије и док сам ја тренер то је забрањено. Опростићу му сада, зато што се то дешава. Репрезентативац Србије не сме да прави такве инциденте", рекао је Пешић.
Он је навео да је првенство компликовано и дуго, али да шампиони не траже изговор.
"Сваки дан се игра, сигурно да није лако задржати стално фокус. Летонија је имала огроман притисак на утакмици против Турске јер је домаћин. Исто је код нас у Србији, велика су очекивања, могу мислити како је њима. Видели сте како је било на другој утакмици, они су помислили као и ми да ће лако да добију па да иду на меч са Србијом, пошто се игра за мање од 24 сата па се мало штедиш и све је то разумљиво за екипе које неће да буду шампиони. Шампиони не траже изговор", изјавио је Пешић и додао "да је забринут и кад победи јер увек може боље".
Кошаркаш Србије Марко Гудурић рекао је да је Португалија одиграла чврсту и физичку утакмицу.
"Честитао бих Португалу јер су одиграли чврсту, физичку утакмицу, ми морамо да будемо бољи и спремнији и бићемо. Ако не извучемо ништа онда није добро. Као што сам рекао, увек нам се деси овако једна утакмица из које изађемо бољи и надам се да ће тако бити и овога пута", навео је Гудурић.
Кошаркаши Србије играће сутра од 17 часова против Летоније у трећем колу групе А на Европском првенству.