МАРИЈА ВУЧЕНОВИЋ НИЈЕ УСПЕЛА: Србија далеко од још једног финала Светског првенства
Српска атлетичарка Марија Вученовић није успела да се пласира у финале Светског првенства у бацању копља.
Тако ћемо у финалу гледати Адриану Вилагош која је сјајним хицем у трећој серији од 66,06 метара као прва прошла у борбу за одличја.
Вученовићева је у дисциплини бацање копља била далеко од квалификационе норме 62,50 метара.
У првом покушају бацила је 55,90 метара, што је далеко од финала. Новозеланђанка Тори Мурби је из ове групе једина премашила норму (62,78 м) у првој серији. У другом покушају се поправила са 56,60 метара и то је у том тренутку била 13. позиција у Б групи. У трећем покушају бацила је најдаље - 58,40 метара и заузела 11. место у другој полуфиналној групи, а 21. укупно од 36 такмичарки. До краја и у овој другој групи само су три атлетичарке пребациле норму, осим Муруби Летонка Анета Сиетина (63,67) и Аустријанка Викторија Хадсон (62,78
Финале је на програму у суботу од 14.05.