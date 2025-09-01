clear sky
27°C
01.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1749
usd
100.4328
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

1900 ПОЛИЦАЈАЦА ЧУВА БЕЗБЕДНОСТ НАШИХ ОСНОВАЦА Министар Дачић поводом почетка школске године: "Сигурност деце у школама и саобраћају главни приоритет полиције"

01.09.2025. 11:25 12:23
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, Танјуг
Коментари (0)
Ilustracija, Dnevnik
Фото: Ilustracija, Dnevnik

Министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је, поводом почетка школске године, да је безбедност деце у школама и у саобраћају главни приоритет полиције, те да је у ту сврху ангажовано 1.900 полицајаца широм школа у Србији.

Дачић је, током укључења на "Пинк" телевизији, нагласио да полиција спроводи низ активности усмерених на едукацију деце и родитеља о безбедности у саобраћају, превенцији вршњачког насиља и заштити од нарушавања јавног реда и криминалних активности.

Такође, полиција организује обуке за реаговање у ванредним ситуацијама, попут пожара, земљотреса или других природних катастрофа.

„Данас смо у Земуну, у једној основној школи, и захвалан сам директору и ученицима на сарадњи. У сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја, у нашим акцијама учествовало је на стотине хиљада деце и школа“, рекао је Дачић.

1.900 полицајаца чува безбедност деце

Министар је истакао да је данас 1.900 полицајаца распоређено по школама широм земље. „Наш циљ је да обезбедимо сигурност деце, не само у школама, већ и на путу до школе и у свакодневном животу, посебно у саобраћају“, додао је он, наглашавајући важност ових активности.

О најављеним протестима

На питање о протестима и могућим блокадама најављеним за данас поподне, Дачић је појаснио да је пријављена само протестна шетња. „Полиција подржава мирна окупљања која не угрожавају безбедност грађана. Међутим, нећемо толерисати нарушавање јавног реда, нападе на имовину, људе или државне институције“, поручио је министар. Он је додао да полиција не оспорава право на изражавање мишљења, али да неће дозволити насиље, нападе на полицију или угрожавање државних органа.

ивица дачић Ивица Дачић
Извор:
Дневник, Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПРЕТЕШКА ШКОЛСКА ТОРБА ОШТЕЋУЈЕ КИЧМУ Ево колико смеју да буду тешки ранчеви школараца
ranac

ПРЕТЕШКА ШКОЛСКА ТОРБА ОШТЕЋУЈЕ КИЧМУ Ево колико смеју да буду тешки ранчеви школараца

01.09.2025. 10:43 10:54
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ЗА ЂАКЕ ПРВАКЕ 4.032 нових ученика у 39 новосадских основних школа АТМОСФЕРА БИЛА ИЗУЗЕТНА
c

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ЗА ЂАКЕ ПРВАКЕ 4.032 нових ученика у 39 новосадских основних школа АТМОСФЕРА БИЛА ИЗУЗЕТНА

30.08.2025. 12:58 13:13
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
У БЕОЧИНСКИМ ШКОЛАМА ОДРЖАН СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ЂАКА ПРВАКА Уз бесплатне уџбенике и поклоне добродошлице, нова генерација ученика од понедељка у школским клупама
Исмет Адемовски, Општина Беочин

У БЕОЧИНСКИМ ШКОЛАМА ОДРЖАН СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ЂАКА ПРВАКА Уз бесплатне уџбенике и поклоне добродошлице, нова генерација ученика од понедељка у школским клупама

29.08.2025. 16:46 16:53
Волим
0
Коментар
0
Сачувај