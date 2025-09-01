1900 ПОЛИЦАЈАЦА ЧУВА БЕЗБЕДНОСТ НАШИХ ОСНОВАЦА Министар Дачић поводом почетка школске године: "Сигурност деце у школама и саобраћају главни приоритет полиције"
Министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је, поводом почетка школске године, да је безбедност деце у школама и у саобраћају главни приоритет полиције, те да је у ту сврху ангажовано 1.900 полицајаца широм школа у Србији.
Дачић је, током укључења на "Пинк" телевизији, нагласио да полиција спроводи низ активности усмерених на едукацију деце и родитеља о безбедности у саобраћају, превенцији вршњачког насиља и заштити од нарушавања јавног реда и криминалних активности.
Такође, полиција организује обуке за реаговање у ванредним ситуацијама, попут пожара, земљотреса или других природних катастрофа.
„Данас смо у Земуну, у једној основној школи, и захвалан сам директору и ученицима на сарадњи. У сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја, у нашим акцијама учествовало је на стотине хиљада деце и школа“, рекао је Дачић.
1.900 полицајаца чува безбедност деце
Министар је истакао да је данас 1.900 полицајаца распоређено по школама широм земље. „Наш циљ је да обезбедимо сигурност деце, не само у школама, већ и на путу до школе и у свакодневном животу, посебно у саобраћају“, додао је он, наглашавајући важност ових активности.
О најављеним протестима
На питање о протестима и могућим блокадама најављеним за данас поподне, Дачић је појаснио да је пријављена само протестна шетња. „Полиција подржава мирна окупљања која не угрожавају безбедност грађана. Међутим, нећемо толерисати нарушавање јавног реда, нападе на имовину, људе или државне институције“, поручио је министар. Он је додао да полиција не оспорава право на изражавање мишљења, али да неће дозволити насиље, нападе на полицију или угрожавање државних органа.