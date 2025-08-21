30 СРБА ОВОГ ЛЕТА СТРАДАЛО У ГРЧКОЈ ЗБОГ ТЕМПЕРАТУРНОГ ШОКА Никако не скачите нагло у воду после сунчања
Kада је тело загрејано, било услед боравка на сунцу, трчања или физичког рада, крвни судови се шире како би се телесна топлота ослободила кроз кожу. Улазак у хладну воду изазива потпуно супротан ефекат јер долази до наглог скупљања крвних судова, што ствара огроман притисак на срце, које мора да ради под знатно повећаним отпором.
Могуће последице су озбиљне и укључују нагли скок крвног притиска, поремећај срчаног ритма (аритмије), губитак даха и свести. Поред тога, опасан и смртоносан може да буде и нагли улазак у воду, док лекари и спасиоци годинама упозоравају на нагло сужавање крвних судова и огроман стрес за срце, а све због температурног шока.
Kо је највише угрожен?
Ризик од фаталних последица није исти за све, наводе лекари. Најугроженије су особе које већ имају срчана обољења, нарочито она недијагностикована. Посебну пажњу треба да обрате и старије особе и деца, чији организам теже регулише температуру.
Међу ризичним групама су и спортисти који улазе у воду одмах након интензивног напора, као и особе под дејством алкохола, јер алкохол додатно опушта крвне судове и нарушава способност тела да се прилагоди.
Kако се заштитити од температурног шока?
Стручњаци саветују следеће мере опреза које могу да спасу живот:
Постепено улазите у воду. Немојте нагло да урањате цело тело. Најпре поквасите ноге и руке, а затим лице и врат, како би се организам навикао на промену температуре.
Сачекајте пре купања. Не улазите у воду одмах након сунчања. Сачекајте 5 до 10 минута у хладу пре уласка у воду.
Избегавајте скакање. Скакање у воду је посебно ризично, нарочито у дубоку воду и након конзумације алкохола, јер шок долази изненада.
Хидрирајте се. Дехидрација повећава стрес на организам, пијте довољно воде током дана.
Слушајте своје тело. Ако осетите било какве симптоме као што су вртоглавица, мучнина или слабост, одмах изађите из воде и потражите помоћ.
Нагли улазак у воду ризичан за све
Према речима др Бисерке Обрадовић за Телеграф.рс, углавном долази до срчаних и можданих удара током летовања и то највише код старије популације, а која, како даље говори, неприпремљена одлази на море, ненавикнута на физичку активност, у овом случају пливање, док, како додаје, нагли улазак у воду може да буде ризичан за све, односно, погађа све без обзира на године.
"Наше тело је током боравка на плажи загрејано. Неретко је тамо на мору близу 40 степени. Ми тако загрејани улазимо у воду која је за 10 степени хладнија од температуре нашег тела. Дешава се да онда наше тело, желећи да задржи своју температуру, нагло сужава крвне судове, а то онда доводи до престанка рада срчаног или можданог мишића. Дешава се да људи у позним годинама, у жељи да што више пливају и време проводе у води то чине неприпремљени и долази до нагле физичке активности која по њих, као што нам показује ова статистика, може да буде кобна и смртоносна", објашњава нам докторка.
Опасно је и, прича докторка још, и ако се претерано сунчамо, а када може доћи до хеморагије, крварења или истицање крви из крвних судова, те истакла да никако не треба улазити у воду пуног стомака.
"После јела најмање 40 минута не би требало да улазимо у воду, али је битно рећи и да се не сме одмах после јела пити неки хладан напитак који може да доведе до споријег варења, а самим тим и до надутости, па пливање не долази у обзир", навела је докторка, те додала да се чувају и кардиоваскуларни болесници, али и сви они који већ имају одређену болест, коју само излагање сунцу и наглој физичкој активности може да посебно активира и и доведе до још горег здравственог стања.
Подсетимо, Генерални конзулат Србије у Солуну од 1. јуна 2025. године је издао укупно 23 спроводнице за пренос посмртних остатака држављана Србије. У већини случајева узрок смрти је био исхемија миокарда, пише Kурир. Такође се додаје, да је од јуна Амбасада Србије у Атини издала седам спроводница, два су биле смрт утапањем у мору.