АКО ИМАТЕ ТУЈЕ У БАШТИ И ДВОРИШТУ, ОВО МОРАТЕ ДА УРАДИТЕ Ево како да заштитите тује од зиме
Тује, које већ годинама красе дворишта, цењене су због своје свестраности и и елеганције. Формирају густе живе ограде које не само да обезбеђују приватност, већ и додају посебну лепоту свакој башти. Ипак, неправилна нега може брзо да доведе до тога да њихове интензивно зелене иглице почну да тамне, а саме биљке да вену. Јесен је кључни период да се побринемо за њихову "кондицију" пред долазак зиме.
Иако се сматрају прилично отпорним, здравље туја у великој мери зависи од редовне неге. Најчешћа грешка у одржавању заправо је једноставнија него што се мисли.
Редовно заливање туја обавеза је сваког баштована у јесен. Најбоље време за то је касна јесен, док се температуре још увек држе изнад нуле. Важно је да вода доспе директно у земљиште око корена, а не по иглицама. Влага на њиховој површини може да погодује развоју гљивичних болести. Уз довољно влаге, биљка ће успети да направи залихе које ће јој помоћи да преживи зимске хладноће.
Kако још да припремите тује за зиму?
Заливање није једини корак. Да би се тује очувале у најбољој форми, препоручују се и додатне мере:
Постављање слоја малча око биљака помоћи ће да се задржи влага у земљи и да се корење заштити од мраза.
Kод младих или посебно ветру изложених биљака, важно је поставити заштитне прекриваче који ће их чувати од екстремних временских услова.
Почетком јесени корисно је употребити ђубриво богато калијумом, које ће ојачати биљке пред зиму. Треба избегавати ђубрива с азотом јер она подстичу раст који у овом периоду није пожељан.