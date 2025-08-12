clear sky
25°C
12.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1721
usd
100.3701
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

АМСС - Без гужви на граничним прелазима, нема задржавања возила

12.08.2025. 08:01 08:10
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
d

БЕОГРАД: АМСС возачима саветује да користе ране јутарње или касније поподневне сате за дужа путовања, а са првим знацима умора планирају паузу.

На наплатним станицама на ауто-путевима, према последњим информацијама добијеним у од ЈП "Путеви Србије", нема задржавања возила.

Према последњим информацијама Управе граничне Полиције Републике Србије возила се задржавају до сат времена на излазу из земље.

На путничким терминалима (ПМВ) граничног прелаза Хоргош возила чекају 45 минута, Прешеву и Батровцима 30 минута.

Теретна возила на теретним терминалима (ТМВ) граничног прелаза Батровци задржавају се 60 минута.

Гранични прелаз гранични прелази АМСС
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај