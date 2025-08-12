АМСС - Без гужви на граничним прелазима, нема задржавања возила
12.08.2025. 08:01 08:10
Коментари (0)
БЕОГРАД: АМСС возачима саветује да користе ране јутарње или касније поподневне сате за дужа путовања, а са првим знацима умора планирају паузу.
На наплатним станицама на ауто-путевима, према последњим информацијама добијеним у од ЈП "Путеви Србије", нема задржавања возила.
Према последњим информацијама Управе граничне Полиције Републике Србије возила се задржавају до сат времена на излазу из земље.
На путничким терминалима (ПМВ) граничног прелаза Хоргош возила чекају 45 минута, Прешеву и Батровцима 30 минута.
Теретна возила на теретним терминалима (ТМВ) граничног прелаза Батровци задржавају се 60 минута.