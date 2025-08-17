light rain
АМСС УПОЗОРАВА Поподневни пљусак може да изазове застоје

17.08.2025. 08:01
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
d

БЕОГРАД: Ауто-мото савез Србије (АМСС) упозорио је данас да ће киша и пљускови који се очекују у поподневним сатима довести до мокрих коловоза и слабије видљивости, због чега може бити више ванредних застоја и саобраћајних незгода, с обзиром на то да је последњи дан викенда велике туристичке смене, када се већ интезиван саобраћај додатно појачава.

Према информацијама Управе граничне полиције од 05.15 часова, задржавања за путничка возила има на излазу из Србије на граничним прелазима Батровци, сат времена и Прешево и Шид по пола сата.

На теретним терминалима граничних прелаза нема задржавања.

Према последњим информацијама добијеним од ЈП "Путеви Србије", на наплатним станицама нема задржавања возила.
 

АМСС временска прогноза стање на путевима
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
