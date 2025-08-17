АМСС УПОЗОРАВА Поподневни пљусак може да изазове застоје
17.08.2025. 08:01 08:07
БЕОГРАД: Ауто-мото савез Србије (АМСС) упозорио је данас да ће киша и пљускови који се очекују у поподневним сатима довести до мокрих коловоза и слабије видљивости, због чега може бити више ванредних застоја и саобраћајних незгода, с обзиром на то да је последњи дан викенда велике туристичке смене, када се већ интезиван саобраћај додатно појачава.
Према информацијама Управе граничне полиције од 05.15 часова, задржавања за путничка возила има на излазу из Србије на граничним прелазима Батровци, сат времена и Прешево и Шид по пола сата.
На теретним терминалима граничних прелаза нема задржавања.
Према последњим информацијама добијеним од ЈП "Путеви Србије", на наплатним станицама нема задржавања возила.