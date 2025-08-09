clear sky
АСОЦИЈАЦИЈА НОВИНАРА СРБИЈЕ Срамотна насловна страна листа „Данас“; Отворени позив на насиље и тероризам

09.08.2025. 17:28 17:32
Пише:
Дневник
Извор:
Alo.rs
ans
Фото: Асоцијација новинара Србије

Асоцијација новинара Србије најоштрије осуђује срамотну насловну страну листа "Данас", на којој је председник Александар Вучић приказан раскомадан у експлозији бомбе.

"Овакав чин превазилази све границе новинарске етике, људскости и цивилизованог друштва, те представља отворени позив на насиље и тероризам, недопустив у било ком друштву.

Захтевамо хитну реакцију надлежних институција и покретање поступака против одговорних. Закон мора бити исти за све. АНС ће се увек супротстављати говору мржње и позивима на насиље", наведено је у саопштењу АНС-а.

асоцијација новинара србије реаговање
