АСОЦИЈАЦИЈА НОВИНАРА СРБИЈЕ Срамотна насловна страна листа „Данас“; Отворени позив на насиље и тероризам
09.08.2025. 17:28 17:32
Асоцијација новинара Србије најоштрије осуђује срамотну насловну страну листа "Данас", на којој је председник Александар Вучић приказан раскомадан у експлозији бомбе.
"Овакав чин превазилази све границе новинарске етике, људскости и цивилизованог друштва, те представља отворени позив на насиље и тероризам, недопустив у било ком друштву.
Захтевамо хитну реакцију надлежних институција и покретање поступака против одговорних. Закон мора бити исти за све. АНС ће се увек супротстављати говору мржње и позивима на насиље", наведено је у саопштењу АНС-а.