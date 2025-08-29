ДРЖАВА ВИШЕ НЕ ТОЛЕРИШЕ НЕСАВЕСНЕ И НЕОДГОВОРНЕ РОДИТЕЉЕ Почела исплата средстава из Алиментационог фонда
БЕОГРАД: Министарство за бригу о породици и демографију Владе Републике Србије саопштило је данас да је почела исплата средстава на основу Закона о остваривању права из Алиментационог фонда.
Како се наводи у саопштењу, Министарство је, на основу пристиглих захтева и потребне документације, јуче донело прво решење и финансијска средства уплатило на рачун корисника, чиме је и званично исплаћен први износ из фонда намењеног привременом издржавању.
Министарка за бригу о породици и демографију Јелена Жарић Ковачевић поручила је да држава више не толерише несавесне и неодговорне родитеље и да се бори да сваком детету омогући сигурно и здраво детињство.
– На овај начин, не само да извршавамо законску обавезу, него и директно доприносимо економском побољшању статуса породица у Србији и, што је најважније, исправљамо неправду, која у неким случајевима траје много година – рекла је она.
Жарић Ковачевић је указала на то да на овај начин држава гарантује остваривање права сваком детету чији родитељ не плаћа алиментацију, додавши да се тиме спречава економско насиље и сваком детету обезбеђује финансијска заштита и стабилност.
Према њеним речима, у томе се види снага државе која води рачуна о својим грађанима и уводи мере с циљем обезбеђивања свих неопходних услова за функционисање породица, нарочито квалитета живота деце која су будућност ове земље.
Подсетимо, за Алиментациони фонд издвојено 500 милиона динара из буџета Србије, а самохране мајке у овом тренутку могу добити максимално до 25.000 динара по детету. Право на новац из овог Фонда имају држављани Србије, малолетна и пунолетна деца која су на редовном школовању и док не напуне 26 година, уколико имају статус извршног повериоца.