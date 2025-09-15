clear sky
БИЛО ЈЕ ВЕОМА ДРАМАТИЧНО Министар Милићевић није могао да ДИШЕ Добио је ТЕРАПИЈУ, а ево у каквом је тренутно стању

15.09.2025. 22:12 22:16
Пише:
Дневник
Извор:
К1инфо
болест
Фото: Youtube Printscreen/RTV

Министар Ђорђе Милићевић који је вечерас ургентно примљен у болницу у Солуну, задржан је на оделењу пулмологије, сазнаје портал К1инфо.

Према речима нашег извора, министар задужен за дијаспору који је дошао у Солун да би отворио свечаност поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе у просторијама Генералног конзулата Републике Србије, вечерас је изненада имао веома озбиљне здравствене проблеме, након чега је хитно транспортован у болницу.

Министар Ђорђе Милићевић је осетио јаке болове, а како сазнајемо стање је било веома драматично, сазнаје портал К1 инфо.

Министар Ђорђе Милићевић имао је озбиљне проблеме са дисањем, а опште стање било му је веома драматично. Након што је примљен у болницу хитно су урађене прве анализе, а министар је добио терапију после које је деловало да се мало боље осећа. Претраге се настављају а лекари су министра задржали на одељењу пулмологије - открива наш саговорник из Солуна.

 

